Zu Taylor Swifts Verlobung: Die 22 besten Memes und Tweets

Taylor Swift Engagement
Ein Bild ihrer Verlobungsankündigung: Travis und Taylor sind T&T.Bild: instagram/taylorswift

Gute Arbeit, Internet: Die 22 besten Taylor-Swift-Verlobungs-Memes

28.08.2025, 14:4028.08.2025, 14:40
Sie liebt Literatur, er liebt Sport. Und sie lieben einander. Taylor Swift und Travis Kelce sind jetzt verlobt – und die Welt ist darob ganz aus dem Häuschen.

Taylor Swift Engagement Memes
«Die würde viele von euch erwischen.» Bild: via cheezburger
Alles zu Taylor Swifts Verlobung – und wie teuer der Ring ist

Alle mussten die frohe Kunde sofort allen mitteilen. Was das Internet wahrscheinlich kaputt gemacht hätte, wären da nicht ein paar Menschen gewesen, die zur Verbreitung die gute alte Herold-Methode gewählt haben ...

Taylor Swift Engagement Memes
«Wie ich in meinen Gruppenchats schreibe, dass Taylor und Travis verlobt sind.»Bild: via pleated-jeans

Allerdings hat die Neuigkeit andere Opfer gefordert ...

Taylor Swift Engagement Memes
«Nicht jetzt, Schätzchen, Taylor Swift hat soeben ihre Verlobung angekündigt.»Bild: via cheezburger

...

Taylor Swift Engagement Memes
«Ich sass buchstäblich gerade in einer Management-Sitzung, als sich mein Kollege zu mir rüberbeugte und sagte: ‹Taylor Swift ist verlobt.›»bild: via pleated-jeans

Für viele war's einfach zu viel.

Taylor Swift Engagement Memes
«Ich weiss nicht, was ich tun soll»Bild: via cheezburger

Darum hier nochmal bildlich, damit ihr's wahrhaftig verinnerlichen könnt: Es ist geschehen. Sie ist weg vom Markt.

Taylor Swift Engagement Memes
«Verlobt»Bild: via cheezburger

Aber wer von den beiden gibt jetzt nochmal Englisch und wer Sport?

Taylor Swift Engagement Memes
«Dein Englischlehrer und deine Turnlehrerin werden heiraten»bild: via pleated-jeans

Erklärung für die Uneingeweihten: Das war der Satz, den Taylor Swift zu ihren Verlobungsfotos geschrieben hat – gefolgt vom Dynamit-Emoji, also TNT, was akronymisch für Taylor und Travis steht.

Taylor Swift Engagement Memes
«Dein Englischlehrer und dein Turnlehrer werden heiraten»Bild: via pleated-jeans
Taylor Swift Engagement Memes
«Denkst du, er ist der Englischlehrer?»

«Ich habe gerade einem Eichhörnchen ein Stück Brot gegeben, und es hat es komplett verputzt! Ich wusste gar nicht, dass die so Brot fressen! haha #verrückt»

bild: via bored panda

Geschickt eingefädelt, Travis!

Taylor Swift Engagement Memes
«Wie es angefangen hat / Wie es läuft» Bild: via bored panda​

Siebesiech!

Taylor Swift Engagement Memes
«Ich wollte ihr eigentlich ein Freundschaftsarmband geben, aber am Ende wurde es ein Ring.»Bild: via cheezburger

Es gibt kein Entrinnen.

Taylor Swift Engagement Memes
«Mach dich bereit, die Hochzeit naht.»bild: cbr

Für niemanden.

Taylor Swift Engagement Memes
«Mir wird gerade klar, dass wir jetzt wohl mit Inhalten über zwei reiche Leute überschwemmt werden, die heiraten – für Gott weiss wie lange.»Bild: via cheezburger

Die Dimensionen, mit denen wir es zu tun haben, ...

Taylor Swift Engagement Memes
«Das ist das Allernächste, was die USA je an einer royalen Hochzeit haben werden.»

... helfen, die Dinge einfach mal in Relation zu setzen.

Taylor Swift Engagement Memes
«Meine Hochzeit wurde soeben die zweitwichtigste in meinem Leben» Bild: pleated-jeans

Wieso nicht.

Taylor Swift Engagement Memes
«Taylor Swift schreitet an ihrer Hochzeit zum Altar» bild: memezar

Erklärung für die Uneingeweihten: Taylor, so erzählt man sich, braucht für jede Mini-Strecke ihren Privatjet. Sprich, wenn sie schon damit ihren Hund Gassi führt, dann naja, wird sie auch damit vor dem Altar auftauchen.

Taylor Swift Meme
«Taylor Swift geht mit ihrem Hund Gassi»bild: via boredpanda
So viel ist Taylor Swift letztes Jahr geflogen – Spoiler: Es ist viel

Dresscode?

Taylor Swift Engagement Memes
«Jason Kelce hält seine Trauzeugenrede»bild: via daily mail

Bäm.

Taylor Swift Engagement Memes
«Wenn sie während ihres Ehegelübdes ein neues Album ankündigt.»

Bämbäm.

Taylor Swift Engagement Memes
«Das Scheidungsalbum wird reinknallen wie Crack. Geduld.»bild: via pleated-jeans

Aber Freunde, so weit wollen wir doch noch nicht denken! Erstmal zum Ehevertrag ...

Bild
Animiertes GIFGIF abspielen
«Taylors Anwälte beim Ausdrucken des Ehevertrags ...» bild: via twitter/hePowersThatBe
Taylor Swift Engagement Memes
«Der Ehevertrag wird länger als jedes Buch, das Travis je gelesen hat»Bild: via daily mail

Was wir uns am Ende aber ALLE fragen ...

@coooked48 Using AI to see what @Travis Kelce and @Taylor Swift’s wedding would look like👀👀 #Meme #MemeCut @Taylor Nation @Chiefs @NFL @The Eras Tour #taylorswift #swifttok #swiftie ♬ original sound - coooked48
«Meine Freundin benutzt KI, um zu sehen, wie Taylors und Travis’ Hochzeit aussehen würde»

(rofl)

Mehr zu Taylor Swift findest du hier:

Kommentar
Phänomen Taylor Swift: Jetzt habe ich es begriffen
People-News
Happy Birthday, Taylor Swift! 34 Gründe, warum sie cool ist
Und noch mehr!
