Gute Arbeit, Internet: Die 22 besten Taylor-Swift-Verlobungs-Memes

Sie liebt Literatur, er liebt Sport. Und sie lieben einander. Taylor Swift und Travis Kelce sind jetzt verlobt – und die Welt ist darob ganz aus dem Häuschen.
Alle mussten die frohe Kunde sofort allen mitteilen. Was das Internet wahrscheinlich kaputt gemacht hätte, wären da nicht ein paar Menschen gewesen, die zur Verbreitung die gute alte Herold-Methode gewählt haben ...
«Wie ich in meinen Gruppenchats schreibe, dass Taylor und Travis verlobt sind.»Bild: via pleated-jeans
Allerdings hat die Neuigkeit andere Opfer gefordert ...
«Nicht jetzt, Schätzchen, Taylor Swift hat soeben ihre Verlobung angekündigt.»Bild: via cheezburger
...
«Ich sass buchstäblich gerade in einer Management-Sitzung, als sich mein Kollege zu mir rüberbeugte und sagte: ‹Taylor Swift ist verlobt.›»bild: via pleated-jeans
Für viele war's einfach zu viel.
«Ich weiss nicht, was ich tun soll»Bild: via cheezburger
Darum hier nochmal bildlich, damit ihr's wahrhaftig verinnerlichen könnt: Es ist geschehen. Sie ist weg vom Markt.
«Verlobt»Bild: via cheezburger
Aber wer von den beiden gibt jetzt nochmal Englisch und wer Sport?
«Dein Englischlehrer und deine Turnlehrerin werden heiraten»bild: via pleated-jeans
Erklärung für die Uneingeweihten: Das war der Satz, den Taylor Swift zu ihren Verlobungsfotos geschrieben hat – gefolgt vom Dynamit-Emoji, also TNT, was akronymisch für Taylor und Travis steht.
«Denkst du, er ist der Englischlehrer?»
«Ich habe gerade einem Eichhörnchen ein Stück Brot gegeben, und es hat es komplett verputzt! Ich wusste gar nicht, dass die so Brot fressen! haha #verrückt»
bild: via bored panda
Geschickt eingefädelt, Travis!
«Wie es angefangen hat / Wie es läuft» Bild: via bored panda
Siebesiech!
«Ich wollte ihr eigentlich ein Freundschaftsarmband geben, aber am Ende wurde es ein Ring.»Bild: via cheezburger
Es gibt kein Entrinnen.
«Mach dich bereit, die Hochzeit naht.»bild: cbr
Für niemanden.
«Mir wird gerade klar, dass wir jetzt wohl mit Inhalten über zwei reiche Leute überschwemmt werden, die heiraten – für Gott weiss wie lange.»Bild: via cheezburger
Die Dimensionen, mit denen wir es zu tun haben, ...
«Das ist das Allernächste, was die USA je an einer royalen Hochzeit haben werden.»
... helfen, die Dinge einfach mal in Relation zu setzen.
«Meine Hochzeit wurde soeben die zweitwichtigste in meinem Leben» Bild: pleated-jeans
Wieso nicht.
«Taylor Swift schreitet an ihrer Hochzeit zum Altar» bild: memezar
Erklärung für die Uneingeweihten: Taylor, so erzählt man sich, braucht für jede Mini-Strecke ihren Privatjet. Sprich, wenn sie schon damit ihren Hund Gassi führt, dann naja, wird sie auch damit vor dem Altar auftauchen.
«Taylor Swift geht mit ihrem Hund Gassi»bild: via boredpanda
Dresscode?
«Jason Kelce hält seine Trauzeugenrede»bild: via daily mail
Bäm.
«Wenn sie während ihres Ehegelübdes ein neues Album ankündigt.»
Bämbäm.
«Das Scheidungsalbum wird reinknallen wie Crack. Geduld.»bild: via pleated-jeans
Aber Freunde, so weit wollen wir doch noch nicht denken! Erstmal zum Ehevertrag ...
«Der Ehevertrag wird länger als jedes Buch, das Travis je gelesen hat»Bild: via daily mail
(rofl)
