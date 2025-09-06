Georgina Rodríguez, Kevin Federline und Amira Aly: Sie wurden durch ihre Beziehungen berühmt. bild: watson.

Sie wurden durch Beziehungen mit Stars berühmt

Britney Spears' Ex-Männer Kevin Federline und Sam Asghari machen wieder mal Schlagzeilen. Sie sind aber nicht die Einzigen, die durch einen Promi Bekanntheit erlangten.

Kendra Kotas

In der Promiwelt ist es gang und gäbe, sich einen Partner auszusuchen, der ebenfalls reich und berühmt ist – und die gleichen Probleme mit sich herumschleppt. Einige Stars liessen sich aber doch auf Personen ein, die in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt waren. Neben einigen grossen Lovestorys gab es auch viele Beziehungen (und erfundene Seitensprünge), die nach hinten losgingen.

Kevin Federline

Kevin Federline hat für Oktober dieses Jahres seine Memoiren «You Thought You Knew» angekündigt. Diese würden die meisten wahrscheinlich weniger interessieren, wäre Federline nicht der Ex von Popstar Britney Spears.

Kevin Federline und Britney Spears 2006. Bild: AP NY

Mit ihr war er von 2004 bis 2007 verheiratet. Aus der Beziehung entstanden zwei Söhne, für die Federline das Sorgerecht zugesprochen wurde. Spears durfte dafür bis 2018 monatlich 20'000 Dollar und nach einer Klage Federlines im Jahr 2018 etwa 35'000 Dollar Unterhalt zahlen – bis November 2024.

Dies wird mit ein Grund sein, wieso ihn Spears letzter Ex-Mann als «professionellen Vater» bezeichnete. Er meinte ausserdem, Federline habe in den vergangenen 15 Jahren nicht viel gearbeitet. In dem angekündigten Buch möchte der Ex-Tänzer nun mit seiner Verflossenen abrechnen – und vielleicht auch nochmals kräftig abkassieren.

Federline arbeitete ursprünglich als Backgroundtänzer für Musikgrössen wie NSYNC, Justin Timberlake oder eben Britney Spears. Mit ihr kam er zusammen, als seine damalige Freundin Shar Jackson mit dem zweiten Kind schwanger war, und erlangte so weltweit Bekanntheit. Nach der Ehe mit Spears und den zwei Söhnen folgten mit seiner jetzigen Ehefrau Victoria Prince zwei Töchter.



2006 versuchte er sich auch als Sänger, jedoch mit mässigem Erfolg. Immer mal wieder hatte der Ex-Tänzer kurze Rollen in Serien oder Filmen wie «Street Style». Mit Spears hatte er einige Zeit lang auch eine Reality-Show.

Sam Asghari

Britney Spears mit ihrem dritten Mann Sam Asghari. Bild: keystone

Ihren letzten Ehemann Sam Asghari lernte Spears durch ihr Musikvideo für «Slumber Party» im Jahr 2016 kennen. Von 2022 bis 2024 waren sie verheiratet. Medienberichten zufolge soll Untreue der Grund für die Trennung gewesen sein.

Schon vor der Beziehung fing der gebürtige Iraner an zu modeln. Ab 2018 war er in mehreren Rollen in Filmen oder Serien wie «Hacks» oder «And Just Like That ...» zu sehen. Er arbeitet zudem als Fitnesstrainer.

Spears postete vor Kurzem auf Instagram, die Ehe mit Asghari «fühlte sich fast wie eine falsche Ablenkung an». Sie nahm damit auf den Kontaktabbruch mit ihren Söhnen Bezug. Schon davor gab es immer wieder Vermutungen von Fans, die Liebe sei nicht echt und Asghari benutze Spears als Karrieresprungbrett.

Asghari sagte dazu gegenüber dem People-Magazin, die Ehe mit Spears «mag zwar kurz gewesen sein, aber wir waren sieben Jahre lang zusammen». Er habe sie «geliebt».

Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo: Sie sind neuerdings sogar verlobt. Bild: keystone

Georgina Rodríguez ist die wohl berühmteste Spielerfrau der Welt. Anders als viele andere Freundinnen von Fussballern war sie nicht schon vor der Beziehung Model oder Influencerin, sondern arbeitete als Verkäuferin in einem Gucci-Store in Madrid. 2016 lernte sie dort die Fussball-Legende Cristiano Ronaldo kennen und ihr Leben änderte sich von null auf hundert.

Sie modelte für zahlreiche Modeunternehmen und Magazine, arbeitete als Moderatorin und gründete ihr eigenes Modelabel OM By G. Mit Ronaldo ist sie Eigentümerin sowie Geschäftsführerin des Haartransplantationsunternehmens Insparya Hair Medical Clinic S. L. Der grösste Erfolg ist aber wohl die Netflixdoku «I am Georgina» («Ich bin Georgina») über ihr Leben.

Im August 2025 verkündeten die zwei auf Instagram ihre Verlobung. Auf dem Bild zu sehen: ein riesiger Klunker an Rodríguez' Hand.

Djamila Rowe

Djamila Rowe erfand eine Affäre. Bild: rtl

Auch in Deutschland gibt es einige Karrieren, die aus Verflechtungen mit prominenten Persönlichkeiten entstanden sind. Djamila Rowe arbeitete ursprünglich als Visagistin, Model und Nackttänzerin. 2002 wurde sie über die deutsche Landesgrenze hinaus bekannt, als sie eine Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer erfand.

Von ihrer angeblichen Affäre sprach sie im «Sonntagsblick», wofür sie 10'000 Franken bekam. Später widerrief sie das wieder und der Ringier-Verlag zahlte Borer ein Schmerzensgeld von über einer Million Franken. Trotzdem ging sie als «Botschaftsluder» in die Geschichte ein.

Nach dem Skandal folgten zahlreiche TV-Auftritte und Teilnahmen an Realityshows wie «Big Brother» oder «Das Dschungelcamp». Letzteres gewann sie 2023. Neben einigen Modeljobs begann sie 2025 mit OnlyFans.

Amira Aly

Amira und Oliver Pocher im Jahr 2018. Bild: keystone

Die Österreicherin Amira Aly war von 2019 bis 2024 mit dem Komiker Oliver Pocher verheiratet. Kennengelernt haben sie sich 2016 über eine Dating-App. Aus der Ehe entstanden zwei Söhne. Ursprünglich arbeitete sie als Friseurin, Model und Make-up-Artistin.

Die Pinsel liess sie aber bald im Schminkköfferchen liegen und trat mit ihrem Mann lieber in TV-Shows auf, moderierte Sendungen wie «Prominent» und betrieb mit dem Komiker zusammen den Podcast «Die Pochers».

Nach der Trennung wurde sie dabei von Pochers anderer Ex Sandy Meier-Wölden ersetzt. Amira Pocher nannte sich wieder Amira Aly und verwirklichte mit ihrem Bruder sowie Moderatorin Paula Lambert eigene Podcast-Projekte. Neben ihren TV-Auftritten brachte sie auch eine Modekollektion für Stillende sowie Babys heraus und gründete eine Kosmetikmarke.

Nach der Trennung von Oliver Pocher folgte eine mediale Schlammschlacht. Das Ganze scheint auch noch nicht geklärt zu sein, denn vor Kurzem machte Aly Werbung für Christian Wolfs Fitnessmarke. Pocher ist bekanntlich kein Fan des Influencers.

Seit Anfang 2024 ist Aly mit Moderator Christian Düren zusammen.