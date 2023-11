The Pogues-Sänger Shane MacGowan ist tot

Reizthema Feminismus: «Sehr viel Meinung ohne Wissen ist sehr gefährlich»

Was hat ein Wiener «Tatort» mit dem Dokumentarfilm «Feminism WTF» zu tun? Beide haben die gleiche Regisseurin. Und Katharina Mückstein will, dass der Feminismus nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine Zukunft hat.

Die aktuelle Mitteilung der UN, dass 2022 so viele Frauen und Mädchen wie seit 20 Jahren nicht mehr ermordet wurden, schockiert. 89'000 wurden 2022 Opfer von Femiziden. Die Gewalt hat zugenommen. Auch in der Schweiz. Der Backlash ist stark und sichtbar. Ist der Feminismus am Ende? Oder so wichtig wie noch nie?