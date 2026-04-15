Schauspielerin Nicole Kidman zählt zu den bekanntesten Hollywoodstars. bild: Laurent Guerin / e press photo

Nicole Kidman plant ungewöhnlichen Berufswechsel

Nicole Kidman möchte einen Schritt gehen, der sie weit weg von der Filmbranche führen würde. Statt Dreharbeiten sehnt sie sich nach einer anderen Arbeit.

Dinah Rachko / t-online

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Fernab vom Glanz der Filmwelt möchte sich Nicole Kidman künftig einer Aufgabe widmen, die kaum mit ihrem bisherigen Beruf vergleichbar ist. Wie der «San Francisco Chronicle» berichtet, erklärte die Schauspielerin am Wochenende bei einer Veranstaltung an der Universität von San Francisco, sie wolle Sterbebegleiterin werden.

Auslöser für diesen Wunsch ist demnach eine persönliche Erfahrung: der Tod ihrer Mutter im Jahr 2024. Die 58-Jährige sei sich bewusst, dass ihr Vorhaben «ein bisschen seltsam klingen» könnte. Vor Publikum schilderte Kidman die Hintergründe ausführlicher. Sie erklärte: «Als meine Mutter im Sterben lag, war sie einsam, und die Familie konnte nur begrenzt für sie da sein».

«Eines der Dinge, die ich lernen werde»

Weiter sagte sie: «Meine Schwester und ich haben so viele Kinder, unsere Karrieren und unsere Arbeit, und wir wollten uns um sie kümmern, weil mein Vater nicht mehr unter uns war, und da dachte ich: ‹Ich wünschte, es gäbe Menschen auf der Welt, die unvoreingenommen da wären und einfach Trost und Fürsorge spenden.›» Dieser Gedanke sei Teil ihrer persönlichen Entwicklung «und eines der Dinge, die ich lernen werde».

Nicole Kidman möchte Menschen durch Phasen der Trauer helfen. bild: imago

Kidman hatte bereits 2014 ihren Vater verloren. Mehr als zehn Jahre später, im September 2024, starb auch ihre Mutter. Kurz danach sprach sie im Magazin GQ über ihre Gefühle in dieser Phase. «Sterblichkeit. Verbundenheit. Das Leben kommt und trifft einen», sagte sie damals.

Zudem erklärte sie: «Und der Verlust der Eltern, das Aufziehen von Kindern und die Ehe und all die Dinge, die einen zu einem komplett empfindsamen Menschen machen. [...] Das Leben ist also, puh. Es ist definitiv eine Reise. Und es trifft einen, wenn man älter wird. Es ist, als würde man um 3 Uhr morgens weinend und nach Luft schnappend aufwachen.»

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