Collien Fernandes: Sie hat ihren Mann in Palma angezeigt, doch der Fall wird dort nicht weiter verfolgt. Bild: IMAGO / Future Image

Rückschlag für Collien Fernandes: Spanisches Gericht spricht Klartext im Fall Ulmen

Collien Fernandes zeigte Christian Ulmen auf Mallorca an. Nun hat ein Gericht dort entschieden, wohin der Fall gehört.

Steven Sowa / t-online

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Im November 2024 erstattete Collien Fernandes in Berlin Anzeige gegen Unbekannt wegen der Erstellung sogenannter Deepfakes. Der Fall landete bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe, die die Ermittlungen zunächst einstellte. Fernandes warf der deutschen Justiz daraufhin Untätigkeit vor, insbesondere bei Fällen digitaler Gewalt.

Ein Jahr später zeigte sie ihren Ex-Mann Christian Ulmen zusätzlich auf Mallorca an – auch, weil die dortige Justiz bei der Verfolgung von solchen Straftaten gegen Frauen fortschrittlicher unterwegs ist. Fernandes erhoffte sich bessere Chancen. Doch das zuständige Gericht in Palma hat jetzt entschieden: Die spanische Justiz ist nicht zuständig. Dieser Beschluss liegt t-online vor, eine Sprecherin erläutert die Begründung im Detail. Zuerst hatte die «Mallorca Zeitung» berichtet, dass der Fall an die deutschen Behörden abgegeben werde.

Warum der Fall nach Deutschland geht

In dem Beschluss der zuständigen Richterin der Kammer drei für Gewalt gegen Frauen am Amtsgericht Palma heisst es: «Die Richterin beschliesst die Ablehnung der Zuständigkeit und die vollständige Verweisung des Verfahrens an die zuständige deutsche Staatsanwaltschaft Itzehoe.» Die Zuständigkeit der spanischen Gerichte lasse sich nicht aufrechterhalten, so die Begründung.

Die Anwälte von Collien Fernandes können gegen die Entscheidung Einspruch einlegen. Die Gegenseite plant dies laut Medienberichten auch und könnte gegebenenfalls vor das Oberlandesgericht ziehen.

Collien Fernandes und Christian Ulmen: Sie waren von 2011 bis 2025 verheiratet. Bild: IMAGO / Gartner

In der Begründung für die Abgabe heisst es weiter: «Bei der Prüfung der umfangreichen, von der anzeigenden Partei vorgelegten Beweise erweist sich die Verbindung, die der Fall mit Deutschland aufweist, als offensichtlich», heisst es darin. Die deutsche Gerichtsbarkeit sei daher in einer «privilegierten Position, die von ihr bereits eingeleiteten Ermittlungen fortzusetzen.»

«Frau Collien Fernandes ist in Deutschland eine weithin anerkannte Persönlichkeit, während ihr in Spanien eine solche öffentliche Relevanz fehlt.» Amtsgericht in Palma

Weitere Argumente, die die spanische Behörde anführt: Beide Parteien sind deutsche Staatsangehörige. Die benannten Zeugen leben in Deutschland, sprechen Deutsch, und sämtliche vorgelegten Gespräche müssten aus dem Deutschen übersetzt werden, da keine der Parteien Spanisch spricht. Die mutmasslichen Taten seien entweder auf deutschem Boden begangen oder über deutschsprachige digitale Plattformen verbreitet worden. Zudem habe Collien Fernandes ihren Ruf in erster Linie in Deutschland: «Frau Collien Fernandes ist in Deutschland eine weithin anerkannte Persönlichkeit, während ihr in Spanien eine solche öffentliche Relevanz fehlt», schrieb die Richterin.

Das Argument der Anwälte von Fernandes, die Kampagne digitaler Gewalt könnte auch auf Mallorca Wirkung zeigen, weil es dort eine grosse deutschsprachige Gemeinschaft gebe, wies die Richterin zurück. Eine solche Argumentation entbehre «jeglicher Tragfähigkeit, um die Zuständigkeit der spanischen Gerichte zu begründen.»

Auch der Umstand, dass die Parteien zeitweise auf Mallorca gelebt haben könnten, ändere daran nichts. Selbst wenn Fernandes dort ihren «gewöhnlichen und tatsächlichen Aufenthalt» gehabt haben sollte, reiche das nicht aus, um den spanischen Gerichtsstand zu rechtfertigen.

Die Vorwürfe und der Stand der deutschen Ermittlungen

Collien Fernandes hatte Christian Ulmen am 2. Dezember 2025 auf Mallorca angezeigt. Die Vorwürfe umfassen Identitätsanmassung, Verletzung von Geheimnissen, öffentliche Beleidigung, fortgesetzte Misshandlung und schwere Drohungen. Anschliessend machte sie diese Vorwürfe in einem Bericht des Nachrichtenmagazins «Spiegel» öffentlich. Für Christian Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes. In Deutschland trat sie mit kugelsicherer Weste und Polizeischutz auf. Bild: IMAGO / STAR-MEDIA

In ihrer Anzeige hatte Fernandes unter anderem einen Vorfall aus dem Januar 2023 auf Mallorca erwähnt, der einen Polizeieinsatz zur Folge gehabt haben soll. Das anschliessende Schnellverfahren war eingestellt worden, Fernandes hatte die Anzeige damals nicht weiterverfolgt. Die Richterin sehe keine ausreichenden Anhaltspunkte für «fortgesetzte Misshandlungen» auf spanischem Boden. Die Anzeige nennt zudem Vorfälle, die sich bereits im Jahr 2011 zugetragen haben sollen, also lange vor dem Umzug des damals noch unverheirateten Paares nach Mallorca.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe, die den deutschen Fall zunächst eingestellt hatte, hat die Ermittlungen nach zahlreichen Medienberichten wieder aufgenommen. Derzeit wird geprüft, ob die Ermittlungsbehörden in Potsdam den Fall übernehmen. Eine Entscheidung in der Sache steht noch aus.

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