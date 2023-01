Egal, wie gut du dich kennst, unser Jahreshoroskop 2023 kennt dich besser

Dieses Sternzeichen-Deuten beruht auf keinerlei astrologischen Grundlagen, dafür auf Menschenkenntnis und jahrelangen, zweifellos topseriösen Gesellschaftsanalysen.

Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wer hat bloss das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Steinböcke stiere Tiere seien, mit denen man keinen Spass haben könne? Im Gegenteil! Mit dir beginnt oder endet das Jahr, was in beiden Fällen genau eines bedeutet: Mit dir kann man Feste feiern, wo sie fallen, und dies bis zum Umfallen. Du bist die Rampensau deiner Familie und deines Betriebs, was du aber im Alltag geschickt zu kaschieren weisst. Doch dann stehst du auf einem Dancefloor, einem Tisch oder einem roten Teppich und machst Dinge, die du danach lieber nicht so genau auf Instagram sehen würdest. Und bereits jetzt ist dein Partykalender für die nächsten Monate randvoll ...

Ja, der zeigefreudige Timothée Chalamet ist ein Steinbock. Bild: keystone

Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Es gibt kein ehrlicheres und analytisch präziseres Sternzeichen als dich. Dein glasklares Urteilsvermögen könnte Kriege in einem Tag beenden. Dir vertrauen alle blind. Traumberufe für dich wären: Bundesrätin, Botschafter, Paartherapeut, Richterin. Leider bist du nicht nur mit den anderen, sondern auch mit dir selbst sehr kritisch und oft hältst du dich für die falsche Person am falschen Ort. Das sieht man dir an. Deine Mundwinkelbeherrschung lässt zu wünschen übrig. Aber fürchte dich nicht: Egal, wie falsch die Gesellschaft ist, in der du dich gerade bewegst, du bist immer die einzig richtige Person. Dein einziger Fehler ist deine Bescheidenheit, nutze das neue Jahr und leg sie ab!

Wasserfrau Charlène von Monaco fühlt sich immerzu im falschen Film. Bild: www.imago-images.de

Fisch: 20. Februar bis 20. März

Einige Fische sind normal. Andere sind anders. Sie sind sehr stark darin, sich selbst zu beglücken. Ihnen wird nie langweilig, denn in ihren Köpfen tummeln sich die Gedanken wie ein schillernder Schwarm von Diskus-Buntbarschen. Sie träumen heimlich von Oscars und Nobelpreisen, sie haben in ihrer Fantasie schon tausend Dankesreden geschrieben, und wenn sie dann zu sich kommen, reiben sie sich verwundert die Augen ob der schieren Nüchternheit der Welt. Und schon tauchen sie wieder ab. Karrieretechnisch bringt ihnen dies wenig und oft wirken sie zerstreut, aber das macht nichts, denn sie leben in der besten aller Welten. 2023 sind sie besonders anfällig für Romantik-Attacken, um schonendes Anhalten wird gebeten.

Sorry, aber kein Promi sieht so gut aus wie der Diskus-Buntbarsch. Bild: www.imago-images.de

Widder: 21. März bis 20. April

Niemand ist optimistischer als du, durch deine Adern pulsiert jahrein, jahraus der Frühling, Blütenduft entströmt deinen Nüstern, das Leben an deiner Seite ist wie ein ewiger Tag in der Strandbar und deine Karriere fällt dir scheinbar im Schlaf zu, du bist Verführung pur. Es gibt immer wieder Menschen, die dir vorwerfen, dass du das Leben zu leicht nimmst und zu oberflächlich bist, aber hey, sie sind nur neidisch und auf deine Gesellschaft mögen sie trotzdem nicht verzichten. Das wäre ja, als würde man auf Schmetterlinge verzichten. Was sie dabei vergessen: Hinter der gerade noch erträglichen Leichtigkeit des Seins steckt verdammt schwere Arbeit, was besonders für den kommenden Sommer gilt.

Jessica Chastain ist eine betörene Widderdame. Bild: keystone

Stier: 21. April bis 20. Mai

Du gewinnst die Preise, von denen der Fisch nur träumen kann. Weil du einen Plan hast und einen Willen und etwa beim Thema Austern nicht ans dekadente Ausschlürfen des Meeres-Mannas denkst, sondern ganz praktisch an einen Metallhandschuh und ein Austernmesser zum Öffnen. Du bist ein Ausbund an Geduld, doch wenn du dich einmal ready fühlst, stürzt du dich in die Stierkampfarena des Lebens und bodigst alle mit deiner Kunst und deinem unnachahmlichen Charme. Immer wieder werden Stiere gebeten, ihr Können in Selbsthilfebüchern zugänglich zu machen – was ihnen selbstverständlich zu low ist. Und zwar an jedem einzelnen Tag des bevorstehenden Jahres.

Vorzeigestier Kim de l'Horizon hat 2022 den Deutschen und den Schweizer Buchpreis gewonnen. Bild: keystone

Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Ist es gemein, zu behaupten, dass Zwillinge oft sehr blond und (nicht für immer) sehr erfolgreich sind? Heidi Klum, Donald Trump ... Ja, es ist gemein, denn wer möchte schon mit Trump verglichen werden? Fest steht jedoch, dass Zwillinge ein Erfolgs-Gen besitzen, das ihnen 2023 gewaltig zugutekommen wird. Sie beherrschen nämlich Multitasking wie niemand sonst, können gleichzeitig ein Zoom-Meeting leiten, die Wohnung putzen, heiraten, mit ihrer Topfpflanze flirten, die Katze zum Katzencoiffeur fahren, ein Input-Referat für eine Tagung schreiben, ein Haus entwerfen, den perfekten Dark & Stormy mixen und ihre Kryptos vermehren. Gleichzeitig! Aber bei einem Sternzeichen, bei dem man doppelt sieht, ist das auch kein Wunder.

Heidi Klum ist Zwilling. Und hat einen Zwillingsbruder geheiratet. Bild: DeFodi Images

Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Ob Angela Merkel oder Meryl Streep – Krebse sind wie Rotwein: Eine ganz grosse Karriere in der zweiten Lebenshälfte ist unvermeidlich, alles wird ihnen hinterher geschmissen, Kanzlerämter, ABBA-Musical-Verfilmungen etc. Weshalb sie sich in der ersten Lebenshälfte auch keinen allzu grossen Stress machen sollten, sondern sich gerne der Liebe oder ihren Hobbys widmen dürfen. Krebse haben nämlich einen ausgeprägten Drang, sich obsessiv mit Dingen zu beschäftigen, die andere gar nicht beachten: Baustellen, Knotentheorie oder Schachfigurenschnitzen sind nur drei davon. 2023 werden sich da unerwartet neue, ja surreale Betätigungsfelder eröffnen.

Ob Meryl Streep in ihren jungen Jahren bereits ahnte, was noch alles kommen würde? Gut, die Sterne hätten ihr einen Hinweis gegeben. Bild: imago stock&people

Löwe: 23. Juli bis 23. August

Als Löwe bist du dir gewöhnt, dass andere dich in einen Käfig sperren oder dressieren wollen, weil sie Angst vor dir haben. Dabei bist du nichts als ein XXL-Büsi, das sich gerne im Rampenlicht räkelt und denkt, dass ihm die Welt gehört. Schliesslich ist der Löwe das Wappentier der Könige. Und von Zürich. Da ist es ganz normal, dass man eine hohe Meinung von sich selbst hat. 2023 musst du aufpassen, dass sie nicht allzu hoch wird. Frag dich, ob 3 Plus wirklich darauf gewartet hat, dein Leben als 27-teilige Dokufiction zu verfilmen und das Personal dafür in den letzten sieben Staffeln «Bachelor» zu suchen. Oder ob es nicht einfach reicht, eine Stunde lang in den Spiegel zu schauen und dich selbst zu bewundern.

Meghan Markle, Löwin mit Pech. Bild: keystone

Jungfrau: 24. August bis 23. September

Jungfrauen sind als schwierige Kontroll-Freaks verschrien, was man an dieser Stelle ganz klar als Rufmord bezeichnen muss. Denn 2023 werden sie zu wahren Treibhäusern guter Gefühle. Proto-Jungfrau Keanu Reeves zum Beispiel ist nicht nur der coolste, sondern auch der sanfteste, mitfühlendste, hilfsbereiteste und selbstloseste Mensch von Hollywood! Eigenschaften, die auch für alle anderen Jungfrauen gelten. Nur können sich diese nicht auf den gut sichtbaren Bühnen von Hollywood ausleben, sondern eher in den verborgenen Gemeinschaften von Grossraumbüros, Sportvereinen und Lesezirkeln. Ausser Zimmerpflanzen haben sie da schon so manches zum Blühen und Glühen gebracht.

Hach, Keanu! Bild: keystone

Waage: 24. September bis 23. Oktober

Dass Waage von ausgewogen kommt, ist eine glatte Lüge. Allzu oft geht es Waagen im Gegenteil darum, sehr selbstbewusst allzu viel in die Waagschale des Lebens zu werfen. Zu viel Glanz, zu viel Plunder, zu viel Grössenwahn. Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung sind bei der Waage definitiv aus dem Lot geraten, was allen auffällt, nur nicht ihr selbst. Manchmal geschieht allerdings ein Wunder und sie erkennt, dass too much too much ist: Sie wirft etwas Ballast ab, etwa einen komplett übergeschnappten Ehemann, und bringt die Dinge ins Gleichgewicht. Es wird spannend, wer sich 2023 alles als Ballaststoff entpuppen wird.

Kim Kardashian hat eingesehen, dass Gatte Kanye West eine zu grosse Last ist. Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du bist das anhänglichste unter den Sternzeichen. Gerne drehst du dich noch einmal um. Sei es nach einer Jugendliebe, die du nicht ziehen lassen willst, oder nach einer Kuchen-Etagere (von denen 2023 besonders viele auf dich warten), an der du viel zu schnell vorbeigehen musstest. Deine Stärken sind Treue und Tradition und die Treue zur Tradition. Die Jobs, die man dir anbietet, sind entsprechend: Handörgelibauer, Stiefmütterchenzüchterin oder König. Sie fallen dir alle nicht schwer. Doch manchmal träumst du von einem wirklich wilden Leben. Als Schlangenbeschwörer, Getränkelieferant oder DJ.

King Charles und die Kuchenstücke. Bild: keystone

Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Zu dir gibt es nicht viel zu sagen: 2023 bis du mit dir im Reinen. Du findest dich scharf, der Rest der Welt findet dich superscharf. Du bist der Mensch ohne Feinde und Kritiker und damit eine Art Fabelwesen. Es ist nicht so, dass das Schicksal nicht seine Kerben geschlagen hätte, im Gegenteil, du kanntest sie gut, die Dämonen, die sich an deiner Seele festkrallten und kleine Stücke davon zerfetzten. Doch du hast sie alle ausgeräuchert, mit Therapien, Alkohol, Drogen, noch mehr Therapien, du bist der Therapieerfolg schlechthin, und natürlich mit tagelangen Motorradfahrten durch menschenleere Landschaften. Du hast gesiegt. Und jetzt befolgst du ganz locker den Rat von ABBA: The winner takes it all.