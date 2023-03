Haben die Geissens den Wendler gecancelt? RTL2 kippt Gebär-Doku-Soap

Es war ein Kampf der Reality-Giganten, ein wahrer Celebrity-Death-Match: Der Wendler gegen die Geissens. Also Michael & Laura vs. Robert & Carmen. Resultat: Die Geissens stehen auf der Gewinner-Seite. Menschlich und moralisch. Wer hätte das gedacht.

Doch der Reihe nach: Knapp 24 Stunden lang können die Wendlers von einer Rückkehr ins deutsche Privatfernsehen träumen, aus dem sie 2020 wegen kruder Statements zur Corona-Pandemie (er verglich u.a. die Massnahmen der Regierung mit der Situation in einem Konzentrationslager) entlassen worden waren.

Grund dafür: Wendlers Gattin Laura ist schwanger. Und: Er hat am Montag bekannt gegeben, dass er nach zwei Jahren Corona-Leugnen und Ukraine-Krieg-Verharmlosen den Nachrichtenkanal Telegram verlassen wird. Daraus liesse sich doch etwas Optimistisches machen, dachte sich die Chefetage von RTL2, quasi ein sauberer Neubeginn, und kündigte am Dienstag die Dokusoap «Michael Wendlers Babyglück» an.

Die Reaktionen kommen sofort. Anja Rützel, die Trash-TV-Kolumnistin vom «Spiegel», nennt RTL2 in einem Tweet «komplett ehrenlos».

Und die Geissens, seit 2011 das grosse Zugpferd in Sachen Reality auf RTL2, melden sich auf Instagram mit einem überdeutlichen Statement von den Malediven. Entweder Wendler oder wir, lautet ihre Bedingung.

«Uns hat die Schock-Nachricht von dem neuen Doku Soap Format ‹Baby-Glück› heute Morgen bei Dreharbeiten für unser Format auf den Malediven erreicht. Wir distanzieren uns aufs schärfste von Corona-Leugnern und Menschen die Deutschland als ‹KZ› bezeichnen. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL2 aufhören!», schreibt Robert Geiss.

Auch das Mutterhaus RTL distanziert sich vom Vorhaben des Tochtersenders und lässt bekanntgeben, dass Wendlers Babyglück weder vor noch nach der TV-Ausstrahlung online auf RTL+ zu sehen sein wird.

Wendler geht in die Verteidigung. Auf dem Instagram-Profil seiner Frau postet er eine Story, in der er sich von Rassismus und Antisemitismus distanziert und sich für frühere Äusserungen entschuldigt.

Ein Screenshot des Instagram-Statements. Bild: via instagram/ lauramuellerofficial

Am Am frühen Mittwochmorgen versichert RTL2 gegenüber anderen Medien: «Er hat uns versichert, dass er mit seiner jungen Familie einen Neuanfang will und kein Extremist ist», und «Fakt ist: RTL2 gibt Querdenker-Thesen oder anderen radikalen Positionen keine Plattform.»

Gegen Mittag meldet RTL2 das Aus. Der Sender teilt Folgendes mit: «Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben. RTL2 hat sich immer von Extremismus aller Art distanziert und steht für Weltoffenheit und Toleranz. Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu Abstrichen bereit ist. Deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen.»

