Laut Wendler sterben Geimpfte im September. Das Resultat? Lustige Tweets natürlich

Wir erinnern uns natürlich nicht : Anfang August telegraphierte Michael Wendler (oder wie heisst das Verb zu Telegramm?) seine «!!LETZTE WARNUNG!!». Ein Dr. Coldwell und mit ihm auch Dr. Wendler waren sich einig, dass im September «fast alle» Geimpften tot umfallen. Und jetzt? Ist September. Und das Netz lächelt über den Wendler. Der übrigens nach Brasilien auswandern will, weil er zu viele Schulden hat. Weshalb er jetzt noch schnell seine Villa in Florida für 899'000 Dollar verkaufen will. Er selbst bezahlte dafür vor ein paar Jahren übrigens nur 560'000 Dollar. Aber egal! Delektiert euch jetzt an diesen elf Tweets und freut euch, dass ihr noch am Leben seid!

