Barack Obama verrät seine Buch und Filmtipps 2025

Former President Barack Obama arrives to a rally for New Jersey Democratic gubernatorial candidate Mikie Sherrill at a campaign event, Saturday, Nov. 1, 2025, in Newark, N.J. (AP Photo/Angelina Katsan ...
Barack Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der USA. Bild: keystone

Barack Obama verrät seine Kulturtipps zum Jahresende

19.12.2025, 10:0219.12.2025, 10:02

Barack Obama hat seine Lieblingsbücher, -filme und -musik des Jahres veröffentlicht.

«2025 neigt sich dem Ende zu und ich führe eine Tradition weiter, die ich während meiner Zeit im Weissen Haus begonnen habe: die jährlichen Listen meiner Lieblingsbücher, -filme und -musik zu teilen», schrieb der ehemalige Präsident der USA. Er hoffe, dass seine Follower darunter etwas Neues finden. Gleichzeitig bat er sie, ihm wiederum ihre Empfehlungen zu senden.

Ganz oben auf der Liste der besten Filme aus dem Jahr 2025 steht für Obama (64) der neue Streifen von Paul Thomas Anderson «One Battle After Another» mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Ausserdem empfiehlt der 44. US-Präsident unter anderem «It Was Just An Accident» vom iranischen Filmemacher Jafar Panahi und die beiden Dramen «Hamnet» und «Sentimental Value».

Obama empfiehlt Kendrick Lamar und Lady Gaga

Das Top-Buch 2025 war für Obama «Paper Girl», die Memoiren der US-Journalistin Beth Macy. Darin kehrt Macy in ihre Heimatstadt in Ohio zurück und untersucht die politische Spaltung dort. Obama gefiel darüber hinaus «There Is No Place For Us» von Brian Goldstone über obdachlose Berufstätige in den USA und die Essay-Sammlung «Dead and Alive» von Zadie Smith. Natürlich nennt er auch das neue Buch seiner Ehefrau Michelle und schreibt dazu: «Ich bin natürlich parteiisch.»

Barack Obama Bücherempfehlung 2025
Auch auf der Liste ist auch das Buch seiner Frau Michelle Obama.Bild: insagram / barackobama

Die Liste von Obamas Lieblingsmusik enthält Rap-Titel wie «just say dat» von Gunna, «luther» von Kendrick Lamar und SZA sowie «No More Old Men» von Chance the Rapper und Jamila Woods. Aber auch Pop-Lieder wie «Abracadabra» von Lady Gaga, «The Giver» von Chappell Roan und «Jump» der K-Pop-Gruppe Blackpink stehen darauf. Auch spanische Hits wie «En Privado» von Xavi und Manuel Turizo und «Sexo, Violencia y Llantas» von Rosalía stehen auf der Favoritenliste des ehemaligen Präsidenten. (sda/dpa)

Necker Island - die Obamas in den Ferien
1 / 15
Necker Island - die Obamas in den Ferien
Foodporn für das ehemalige Präsidenten-Paar: Sushi Necker-Style. bild: instagram/virginlimitededition
«Jeder Tag ist wie Halloween, aber ohne die Süssigkeiten» – Barack Obama kritisiert Trump-Regierung
Video: watson
