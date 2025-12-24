Video: watson/lucas zollinger

Diese Verkäuferin begeistert Social Media mit ihren weihnachtlichen Rausschmeiss-Songs

Mehr «Videos»

Amber Renea ist eigentlich gelernte Schauspielerin, Theaterlehrerin und begnadete Sängerin. Aktuell arbeitet die junge Mutter aber Teilzeit bei der US-Einrichtungshaus-Kette «HomeGoods».

Dort brachte sie in der Vorweihnachtszeit alle ihre Talente zum Einsatz. Zum Ladenschluss machte sie die Kundinnen und Kunden nicht per Standardansage darauf aufmerksam, ihren Einkauf zu Ende zu bringen, sondern sie sang weihnachtliche Hits, leicht abgeändert. Videos davon postete sie auf ihrem Instagram-Account:

Video: watson/lucas zollinger

Einer der Clips ging viral und erhielt dabei über 1,2 Millionen Aufrufe. Die Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer sind von Renea, ihrer Stimme und ihrer Energie begeistert. Dadurch wurde auch Talkshowmoderatorin Sherri Shepherd auf sie aufmerksam – und lud sie in ihre Sendung am Broadway in New York City ein. (lzo)

Mehr zum Thema Weihnachten:

Weitere Weihnachtsvideos:

Kinderaufführungen sind nicht immer nur herzig

Video: watson

KI-generierter Weihnachtsmarkt täuscht Touristen

Video: watson/Emanuella Kälin

Dieser Veteran und sein Saxofon verbreiten Weihnachtsstimmung bei frustrierten Flugpassagieren