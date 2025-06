Bild: keystone

Michelle Obama kündigt neues Buch an

Zuletzt wurden Gerüchte über eine mögliche Trennung von Michelle und Barack Obama laut. Im neuen Buch der ehemaligen First Lady geht es um ein ganz anderes Thema.

Jennifer Doemkes / t-online

Acht Jahre lang war Michelle Obama die First Lady der USA, zeigte sich stets unterstützend an der Seite ihres Ehemannes Barack Obama, dem damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Seit ihrem Auszug aus dem Weissen Haus 2017 ist es ruhiger um die Familie geworden.

Dass Michelle Obama ihren Mann jüngst nicht zu wichtigen politischen Veranstaltungen, wie der Amtseinführung von Donald Trump oder der staatlichen Trauerfeier für den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter begleitete, liess Trennungsgerüchte um das Paar laut werden. Das wollte die 61-Jährige nicht unkommentiert lassen.

«Die Leute haben ständig mein Aussehen kommentiert»

Nun überrascht die ehemalige First Lady mit der Ankündigung, ein neues Buch herauszubringen. In diesem wird es allerdings nicht um ihre Ehe gehen, sondern um ein ganz anderes Thema: Mode und Stil. Das Werk heisst «The Look» und soll am 4. November erscheinen. Laut dem Verlag ist das 304 Seiten starke Buch eine opulente Reise durch Obamas stilistische Entwicklung – begleitet von mehr als 200 Fotos, teils bisher unveröffentlicht.

So soll das Cover des Buch aussehen. Bild: keystone

«Während unserer Jahre im Weissen Haus haben die Leute ständig mein Aussehen kommentiert und meine Kleiderwahl seziert. Das ist einer der Gründe, warum ich mich entschlossen habe, dieses Buch jetzt zu schreiben», wird die 61-jährige Autorin zitiert. «Es ist an der Zeit, dass ich meine Geschichte, was Mode und Schönheit für mich bedeuten, in meinen eigenen Worten wiederfinde.»

Obamas bisherige Werke «Becoming» und «Das Licht in uns» wurden internationale Bestseller. Seit der Veröffentlichung 2018 verkaufte sich die Biografie «Becoming» weltweit mehr als 18 Millionen Mal. Auch das «Das Licht in uns» von 2022 wurde weltweit mehr als 2,5 Millionen Mal in allen Formaten verkauft. (nib)