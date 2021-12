8 Dinge, die du an Silvester alleine Zuhause machen kannst

Eine weltweite Pandemie und Silvester vertragen sich nur semi-optimal. WĂ€hrend wir an Weihnachten noch unserer Familien getroffen haben, gehen wir nun zu unseren Freunden, Freundinnen, Partner und Partnerinnen.

Aus Angst vor einer Durchseuchung Ansteckung, entscheiden sich aber einige, Silvester alleine daheim zu verbringen. Was kannst du aber machen, wenn du nicht auf eine Grossveranstaltung oder eine Party gehst?

Wir liefern ein paar Ideen!

Eigenes Feuerwerk

Klar kannst du dich dicht gedrĂ€ngt mit Fremden draussen in die KĂ€lte stellen und ein Feuerwerk bestaunen, welches noch nicht wegen Corona abgesagt wurde. Du kannst dir aber auch gut dein eigenes Feuerwerk machen. Und das erst noch viel gĂŒnstiger.

Was du brauchst:

1 GIF mit Feuerwerk (stellen wir kostenlos zur VerfĂŒgung)

ca. 8 Luftballone (aufgeblasen)

3- 5 Streichhölzer

Und so gehts:

Lass dieses GIF laufen.

Um den authentischen Knalleffekt zu haben, kannst du nun damit beginnen, die Ballone zum Platzen zu bringen. Zwischendurch zĂŒndest du ein Streichholz an, welches du dann aber sofort wieder erlischst. Der Duft gibt dir das GefĂŒhl ganz nahe am Feuerwerk zu sein.

Optional: Um das Erlebnis «Feuerwerk» zu komplettieren, kannst du alle paar Sekunden eine 10-Franken-Note zerreissen.

Film schauen on point

Ja, «Film schauen» hört sich jetzt erstmal nicht so nach der mega lustigen, innovativen Idee an. Aaaber, es ist lustig, weil du die Filme so schauen kannst, dass genau um Mitternacht die richtige Szene kommt. Hier ein paar VorschlÀge:

«Der Herr der Ringe: Die zwei TĂŒrme»

Beginnst du den Film um 21:13:19 Uhr (Extended Version) bzw. 21:46:11 Uhr (Regular Version), sagt Theodin genau um Mitternacht: «So beginnt es.»

«Star Trek: Voyager»-Episode «Spirit Folk»

Beginnst du um 23:49:35 Uhr wird Harry Kim zum Neujahresbeginn mit einer Kuh knutschen.



«Stirb langsam»

Beginnst du um 21:58:13 Uhr kannst du um 00:00 Uhr sehen, wie Hans Gruber vom Nakatomi Plaza fÀllt.

Hier den Trailer zum FIlm:

«Spider Man 2»

Beginnst du um 23:53:31 Uhr, hörst du «Pizza Time» genau zum Jahreswechsel.

«Avengers: Endgame»

FĂŒr Marvel Fans: Beginnst du um 21:29:30 Uhr wird Tony Stark mit den Fingern schnippen und Thanos den Garaus machen.

Und fĂŒr alle, die lieber Musik hören, statt einen Film zu schauen:

«Wenn du â€čIn The Air Tonightâ€ș von Phil Collins am 31. Dezember um 23:56:40 Uhr abspielst, wird der Drum Break genau dann gespielt, wenn die Uhr Mitternacht schlĂ€gt. Beginne dein neues Jahr richtig!»

Saufen

Okay, okay, bevor jetzt wieder jemand sagt, wir wĂŒrden Alkoholkonsum verherrlichen: Nein, tun wir nur ein bisschen nicht! Wir sind einfach ehrlich.

Wir hĂ€tten statt «saufen» auch «ein alkoholisches GetrĂ€nk aus dem vergorenen Saft der Beeren der Edlen Weinrebe genĂŒsslich zu GemĂŒte fĂŒhren» schreiben können. Der Effekt bleibt der gleiche, einfach mal ein bisschen der RealitĂ€t entfliehen (solange es nicht zur Dauerlösung wird!).

Und wo kannst du das besser tun als zu Hause in den sicheren, vor der Öffentlichkeit geschĂŒtzten vier WĂ€nden, wo niemand Peinlichkeiten filmen kann? Aber Freunde, natĂŒrlich nur in einem vernĂŒnftigen Rahmen.

So willst du doch nach der Party nicht im ÖV/Internet landen.

Also dann, prost!

Geniesse die Ruhe!

Durch das Internet und die damit verbundenen Social-Media-KanÀle leben wir in einer schnelllebigen Welt. Umso schöner ist es, Silvester mal ruhig daheim zu verbringen. Leg das Handy weg und geniesse die Ruhe.

Okay, weil es ganz ohne nicht geht, kannst du wÀhrend der Ruhephase auch eines dieser Videos laufen lassen.

10 Stunden KamingerÀusche.

Falls dir das Feuer nicht genug ist, hier noch mit einem sĂŒssen KĂ€tzchen.

Hier gibt es Walgesang.

Oder doch lieber 11 Stunden mit DschungelgerÀuschen.

Und wenn du doch eher im Party-Modus bist und nicht weisst, was du die nÀchsten 10 Stunden machen willst:

Der etwas andere Filmmarathon

Jaja, ein Filmmarathon ist ja eigentlich nicht spezielles. «Herr der Ringe», «Fluch der Karibik», «American Pie», «Harry Potter», es gibt viele Filmreihen, die sich fĂŒr Silvester anbieten wĂŒrden.

Wie wĂ€re es aber, dich selber herauszufordern und denselben Film immer wieder zu schauen? Wie viel mal hĂ€ltst du es aus? Und welcher Film wĂŒrde sich dafĂŒr besser eignen, als der Neujahrs-Klassiker «Dinner for One»? Genau, keiner.

Falls du dich traust:

15:40 Uhr NDR

16:45 Uhr ARD

17:35 Uhr WDR

17:40 Uhr NDR

18:45 Uhr BR

19:00 Uhr MDR

19:10 Uhr SRF 1

19:25 Uhr SWR

19:40 Uhr NDR

23:00 Uhr SRF zwei

23:35 Uhr NDR

23:40 Uhr ORF eins

00:05 Uhr BR

03:45 Uhr RBB

05:10 Uhr ARD

05:20 Uhr ORF eins

05:55 Uhr SRF 1

Um es etwas lustiger zu gestalten, kannst du es mit einem Spiel verbinden. Du klebst einen Schnauz an den Fernseher und immer wen es passt, trinkst du einen Shot machst du 5 LiegestĂŒtze.

Hier die Vorlage:

Das Jahr Revue passieren lassen

Wie wÀre es, noch mal in den Erinnerungen des Jahres zu schwelgen? Geh deine Videos und Fotos auf dem Handy durch und such dir das jeweilige Highlight des Monats raus.

Symbolbild, Sommer 2021.

Vielleicht findest du ja auch so schöne Ferienfotos oder vielleicht Fotos von Konzerten, an die du trotzdem gehen konntest. Ein Nachtessen, eine unerwartete Begegnung, ein Ausflug in die Natur – irgendein Foto wirst du schon in jedem Monat finden. Und falls nicht: Gehe zu Punkt Nummer 2.

Verschlafen

Falls dich bis jetzt noch keine dieser Ideen angesprochen hat, wie wĂ€re es mit, verschlafen. Genau, verschlafen! Viele finden Silvester eh ĂŒberbewertet. Du verpasst also nichts, wenn du dir mal wieder so richtig viel Schlaf gönnst.

Und falls du Angst hast, du könntest etwas verpassen, kannst du dir ja immer noch den Wecker um 23:59 Uhr stellen, dich freuen und wieder weiterschlafen.

Geniesse die einfachen Dinge des Lebens!

Finde heraus, wie gut du dich in der Pandemie geschlagen hast

Corona hat uns bereits seit knapp zwei Jahren fest im Griff. Immer wieder gab es Lockdowns und Verbote. Nun kannst du herausfinden, wie gut du dich in der Zeit daheim geschlagen hast und wie erprobt du das Jahr 2021 ĂŒberstanden hast.

Gleichzeitig kannst du auch die Liste als Inspiration fĂŒr heute Abend nutzen. Es gibt viele Dinge, die du noch tun kannst.

