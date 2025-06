Jeff Bezos feiert eine Hochzeit, die Meinungen spaltet

Heute starten die Feierlichkeiten um Jeff Bezos und seine zukünftige Frau Lauren Sánchez. Bild: keystone

Eine Hochzeit, die Meinungen spaltet

Dieses Wochenende heiratet Jeff Bezos seine Verlobte Lauren Sánchez in Venedig. Bei Einheimischen sorgt die Hochzeit für Unruhe.

Am kommenden Wochenende heiratet Amazon-Gründer Jeff Bezos seine Verlobte Lauren Sánchez. Die Hochzeit findet in Venedig statt und spaltet die Gemüter der Einheimischen.

Ungefähr 200 Gäste reisen in die Stadt an. Die Hochzeitsfeier kostet Bezos je nach Bericht zwischen fünf und 80 Millionen Franken. Aus Angst vor Anschlägen und Unruhe der Einwohner gelten in der Stadt über das Wochenende strenge Sicherheitsvorkehrungen.

Die Hochzeit sorgt bei den Venezianern für rote Köpfe

Tommaso Cacciari, ein Venezianer und Aktivist, ist gar kein Freund der Hochzeit. Er hat die Kampagne «No Space for Bezos» («Kein Platz für Bezos») ins Leben gerufen. Ihr Vorwurf lautet: Venedig werde zum «Spielplatz» der Superreichen, währenddem sich Einheimische ihre eigene Stadt kaum noch leisten können.

Er koordiniert auch zahlreiche Bürgerinitiativen, die sich gegen den Tourismus von Venedig einsetzen. Cacciari sagt gegenüber dem Tagesanzeiger, dass die Stadt im Tourismus versinkt. Dementsprechend kritisch seien die Mitwirkenden der Bürgerinitiativen auch gegenüber der Hochzeit von Jeff Bezos.

Tommaso Cacciari ist zwar einverstanden, dass Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig ihre Hochzeit feiern. Das haben in der Vergangenheit auch Promis wie George Clooney getan. Er sagt aber im Interview mit dem Tagesanzeiger, Bezos mache sich die Stadt untertan. Er provoziere protzig und provokativ. Er nehme keine Rücksicht auf die Stadt, sondern missbrauche sie als Kulisse.

Die Aktivisten haben in den vergangenen Tagen Banner von historischen Kirchtürmen und Baukränen hängen lassen. Und auf dem Markusplatz auf 400 Quadratmetern den Text ausgerollt: «If you can rent Venice for your wedding you can pay more tax» («Wenn du Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du mehr Steuern zahlen») ausgerollt.

Das ausgerollte Banner auf dem Markusplatz in Venedig. Bild: keystone

Sie haben gedroht, den Kanal zu blockieren, damit die Hochzeitsgesellschaft nicht zu den Partys und Locations kommt. Für den Samstag haben sie zu einer grossen Demonstration aufgerufen.

Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, sprach laut der italienischen Nachrichtenagentur «Ansa» von einer Ehre für die Stadt. Er wünscht sich, dass Jeff Bezos und seine Gäste mit offenen Armen empfangen werden. Weiter findet er, es sei unangemessen, gegen die Hochzeit zu demonstrieren. (nib)