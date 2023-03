21 Bilder, die dich am Weltglückstag bestimmt ein bisschen glücklicher machen

Heute ist der Weltglückstag. Und auch wenn uns bewusst ist, dass aktuell nicht alle so viel Glück haben, wollen wir bei all den schlechten Nachrichten trotzdem ein paar schöne Momente verbreiten. Sich am besten einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, abschalten und geniessen.

Egal, wem es besser steht, das Wichtigste ist, dass beide Freude daran haben.

Zur Erinnerung, dass wir nichts für selbstverständlich nehmen sollten.

Dieser farbenblinde Mann sieht dank einer speziellen Brille das erste Mal die Natur in ihrer vollen Pracht.

Beim Selbstversuch bitte ganz vorsichtig sein!

Glück liegt immer im Auge des Betrachters oder der Betrachterin.

Am schönsten ist es doch, wenn du es mit jemandem teilen kannst.

«Tragisch schön» passt auf dieses Bild wohl am besten.

Der Vater dieser Braut ist verstorben und spendete sein Herz. Der Mann, der das Transplantat erhielt, führte sie zum Traualtar. Die ganze Geschichte gibt es hier.

Ratet mal, wer eigentlich nie einen Hund wollte.

Geniesse die kleinen Dinge.

Bei der Reaktion hoffen wir doch alle, dass noch ganz viele weitere Verkäufe folgten.

«Was passiert, wenn du bei einem kleinen Unternehmen kaufst.»

Kein noch so teures Telefon kann dir diese Art von Glück bringen.

Er ist so stolz. 🥰

«Dieser Pitbull hielt seinen Teddy aus dem Fenster, um ihn dem Hund aus einem anderen Auto zu zeigen.»

Schwierig zu sagen, wer sich mehr freut. 😅

Die Frau ist wieder mit ihrem Hund vereint, der zwei Wochen lang vermisst wurde.

«Die Tage, an denen du mit einem Lächeln am Arbeiten bist, sind keine Arbeitstage.» Anonym eingereichtes Zitat aus der watson-Redaktion

Eine Floskel, aber sie passt so sehr: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.

Jerry Seinfeld hat ein geschätztes Vermögen von 850 Millionen Dollar. Wir glauben aber kaum, dass ihn das glücklicher macht als dieses Hündchen.

Auch wenn das offensichtlich nicht auf Gegenseitigkeit beruht.

Bild: imgur

So macht Arbeit doch Spass.

Wir interpretieren es jetzt mal beim Hund auch als Lächeln.

Du bist für nichts zu alt, wenn du dich dafür nicht zu alt fühlst.

Bisher wohl der schönste Tag seines Lebens.

«Das Lieblingsspielzeug meines Hundes ist der Weihnachtsmann. Also haben wir ihn zu ihm gebracht.»

Die beiden sind gemäss ihrer Kleidung übrigens Fans von verschiedenen Mannschaften.

Bonus:

Manchmal haut uns das Glück auch direkt aus den Socken. 😅

(smi)