Arnold Schwarzenegger überrascht mit Durchsage im Wiener ÖV

Arnold Schwarzenegger überrascht mit Klima-Durchsage im Wiener ÖV

Der Hollywood-Star und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat am Dienstagmorgen die Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs (ÖV) von Wien überrascht. «Hier spricht Arnold Schwarzenegger! Danke für euren Einsatz für einen gesunden Planeten», sagte der Klimaaktivist.

Mit dieser Durchsage hat am Dienstag wohl kaum ein Fahrgast gerechnet. Sie ertönte um 06.00 Uhr in den in den Fahrzeugen, Stationen und Haltestellen der Wiener Linien, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA schrieb.

Schwarzenegger ist derzeit wegen seines Klimagipfels «Austrian World Summit» in Wien. Der gebürtige Österreicher lobte die Fahrgäste zudem als «wahre Klimaheldinnen und -helden». Denn wer sich für die öffentlichen Verkehrsmittel anstatt des Autos entscheide, schütze die Umwelt und sorge für mehr Lebensqualität in der Stadt. (sda/apa)