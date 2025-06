Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi sorgen sich gerade um ihren Sohn. Bild: EPA

Bushido: Not-OP für Sohn nach Unfall

Die Familie rund um den Rapper Bushido will eigentlich nur einen gemeinsamen Urlaub geniessen. Doch dann kommt es zu einem schweren Unfall.

Janna Halbroth / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi sorgen sich gerade um ihren Sohn: der elfjährige Djibi hat sich beim Wassersport verletzt. Von den Folgen berichtet die besorgte Mutter auf Instagram.

«Djibis Arm ist unter der Achsel tief eingeschnitten. Ich habe selber noch nie eine so tiefe und grosse Wunde gesehen», schrieb die 43-Jährige am Samstagabend in einer Story auf dem Social-Media-Kanal. Das Kind wurde mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde die Wunde mit 17 Stichen genäht. Die Familie befand sich zu diesem Zeitpunkt im Familienurlaub in Ras al Khaimah. Noch am selben Abend des Unfalls sollte der Sohn in Dubai, wo die Eltern mit ihren Kindern normalerweise leben, operiert werden. «Sowas wie heute wünsche ich keinem», teilte Ferchichi mit. «Es hat uns wissen lassen, wie schnell alles umschlagen kann. Er hat grosses Glück gehabt.»

Wenige Stunden später, noch am selben Abend, meldete sich die achtfache Mutter aus dem Aufwachraum, wo sie, ihr ältester Sohn und Bushido auf den Verletzten warteten. «Sein Trizeps war gerissen», hielt Ferchichi ihre rund 944'000 Follower auf dem Laufenden. Eine Sehne und ein paar kleine Nerven sollen ebenfalls gerissen sein, alles konnte aber wieder zusammengenäht werden.

So kam es zu dem Unfall

Der Sohn von Anna-Maria Ferchichi und Bushido hatte Wassersport-Sofa gemacht. Dabei wird ein Sofa hinter einem Boot hergezogen. Djibi ist vom Sofa ins Wasser gefallen, erklärte seine Mutter. Dabei hatte das Seil vom Boot «fast seinen kompletten Arm oben unter der Achsel durchtrennt».

Die Dubai-Auswanderin zeigte sich schockiert: «Wir sind heute ganz knapp an einer Tragödie vorbeigekommen», schrieb sie. «Ich kann das alles noch nicht fassen. Einen Moment Spass und im anderen Moment legen sie ihn schon im Krankenwagen in Narkose, weil er solche Schmerzen hatte.»

Neben dem Schock und der Sorge um ihr Kind ist Ferchichi, die schon seit 2012 mit dem Rapper Bushido verheiratet ist, besonders eines wichtig: eine Warnung für andere Eltern. «Sowas kann jedem passieren», mahnt sie. «Bitte lasst eure Kinder nicht mehr solche Dinge machen.»