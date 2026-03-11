Ken Folletts neuer historischer Roman für Herbst 2027 angekündigt

Ken Follet ist einer der renommiertesten Autoren des 21. Jahrhunderts – bald kommt sein neuer Roman. Bild: keystone

Bestseller-Autor Ken Follett hat ein neues Buch angekündigt: «The Deep And Secret Things». Die deutsche Übersetzung soll zeitgleich mit der Originalausgabe am 21. September 2027 erscheinen.

Inhaltlich soll es in «The Deep And Secret Things» um «Familie, Religion, Gier und Ehrgeiz» gehen, teilte der Lübbe-Verlag am Mittwoch mit. Angesiedelt ist die Geschichte vor dem Hintergrund der tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen im viktorianischen Zeitalter.

Er liebe «wegen der schockierenden Gegensätze» Geschichten, die im 19. Jahrhundert spielen, wird Ken Follett zitiert. «Grossbritannien war reicher als jedes Land zuvor, doch die Londoner Slums waren Orte bitterer Armut. Die moralischen Regeln waren streng, aber wohlhabende Männer hielten sich Geliebte, und verarmte Frauen sahen sich aus Verzweiflung zur Prostitution gezwungen. Die Kleider waren prachtvoll und die Feste verschwenderisch, doch die Kinder der Armen mussten bereits im Alter von sieben Jahren arbeiten», so Follett.

«The Deep And Secret Things» – der deutsche Titel wurde noch nicht bekanntgegeben – erzähle von vier Figuren, «die auf gefährliche Weise Grenzen überschreiten und das Leben führen, an das sie glauben – im Guten wie im Schlechten», verrät der Autor. Angesiedelt ist die Geschichte in Südwales.

Ken Follett zählt zu den erfolgreichsten Autoren der Welt. Von seinen 38 Romanen wurden laut Lübbe mehr als 198 Millionen Exemplare in mehr als 80 Ländern und in 40 Sprachen verkauft. Seinen Durchbruch als Schriftsteller erlebte der 1949 als Sohn eines Finanzbeamten geborene Waliser mit dem Spionagethriller «Die Nadel». 1989 erschien Folletts epischer historischer Roman über den Bau einer mittelalterlichen Kathedrale, «Die Säulen der Erde». (sda/apa)