Justin Trudeau und Katy Perry zeigen sich verliebt bei Instagram

Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau und Sängerin Katy Perry wollen ihre Liebe nicht länger verstecken. Sie teilen ganz private Momente bei Instagram.

Monatelang machten sie aus ihrer Beziehung ein Geheimnis. Bereits im Sommer wurden Katy Perry und Justin Trudeau bei einem gemeinsamen Dinner gesichtet. Der ehemalige kanadische Premierminister und die amerikanische Popsängerin seien nur gute Freunde, hiess es damals. Drei Monate später tauchten jedoch Paparazzi-Fotos auf, die sie eng umschlungen auf einer Yacht zeigten.

Seitdem sah man Justin Trudeau und Katy Perry wiederholt zusammen, auch Hand in Hand. Zu einer Beziehung äusserten sich beide nicht. Doch nun soll die ganze Welt ihr Glück sehen. Die Sängerin teilte Aufnahmen mit ihren über 200 Millionen Instagram-Followern, die sie ganz verliebt mit Kanadas Ex-Premier zeigen.

Gemeinsame Reise nach Japan

Die Galerie, die Sie durch Klicken auf den Pfeil rechts im Bild anschauen können, beinhaltet private Momente von einer Japan-Reise des Paares. Auf dem zweiten Foto strahlen die beiden Wange an Wange in die Kamera. Zudem sind sie bei gemeinsamen Restaurantbesuchen und anderen Aktivitäten zu sehen.

Bereits vor einigen Tagen feierte das Paar eine besondere Premiere. Justin Trudeau hatte Katy Perry erstmals mit zu einem politischen Termin genommen und ein gemeinsames Foto davon auf der Onlineplattform X geteilt. Darauf posierten die beiden Arm in Arm neben dem früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida und dessen Frau.

Kanadas einstiger Premier hatte 2023 nach rund 18 Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau Sophie Grégoire bekannt gegeben, mit der er drei Kinder hat. Katy Perry, die unter anderem mit ihrem Hit «I Kissed a Girl» bekannt wurde, war zuvor mit dem Schauspieler Orlando Bloom verlobt. Zur Hochzeit sollte es jedoch nicht mehr kommen. Die beiden hatten im Juli ihre Trennung bekannt gegeben, sie haben eine gemeinsame Tochter.