Wie praktisch ist es denn bitte, am 22.02.2022 zu heiraten? Ein einfacheres Datum zum Merken gibt es wohl lĂ€nger nicht mehr. Ah, und dann ist das ja vermutlich auch noch meeega speziell (🙄) an so einem aussergewöhnlichen Tag zu heiraten.

9 Menschen bleiben in 32 Meter Höhe in Achterbahn stecken

In der «Arena» feiern sich Berset und Co. selbst – und bringen SP-Meyer so zur Weissglut

Der miese Sommer wirkt nach – Kapern, Randen und Birnen fehlen in den Regalen

Das schlechte Wetter und LieferengpĂ€sse sorgen dafĂŒr, dass immer wieder Produkte ausgehen.

GÀhnende Leere im Kapern-Regal. «Dieser Artikel ist aktuell leider nicht lieferbar», heisst es seit ein paar Wochen in den Migros-Filialen, wo sonst die kleinen GlÀschen mit den Condy-Kapern dicht an dicht stehen. Und es wird noch ein paar Wochen so bleiben. «Neue Ware sollte Anfang MÀrz wieder eintreffen», sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter auf Anfrage. Die Kapern stammten aus Marokko und «machen sich derzeit auf den Weg in die Schweiz».