An der New York Comic Con trafen sich die «Zurück in die Zukunft»-Stars Christopher Lloyd und Michael J. Fox für ein Panel. Sie schauten auf ihre gemeinsame Zeit am Set zurück und wurden von den Fans gross gefeiert.

37 Jahre nach dem ersten «Zurück in die Zukunft»-Film sprachen Christopher Lloyd und Michael J. Fox an der New York Comic Con über die Franchise. Im ersten Film reist der Teenager Marty McFly (gespielt von Fox) mithilfe eines Autos, das als Zeitmaschine fungiert, in die 50er-Jahre. Dabei verhindert er fast seine eigene Geburt.

Christopher Lloyd und Michael J. Fox. Bild: Getty Images North America

Vor Tausenden «Zurück in die Zukunft»-Fans erzählte der kanadisch-amerikanische Schauspieler Fox, wie er und der Emmy-Preisträger Lloyd sich zum ersten Mal trafen.

«Das Beste an diesem Film war die Arbeit mit Chris», sagte er und fügte hinzu, dass es «Spass machte», mit Chris zu arbeiten, «weil er einfach genial ist». Lloyd sagte, dass zwischen den beiden eine «sofortige Chemie» herrschte, die während den Dreharbeiten für die drei Filme blieb.

Die beiden wurden gefragt, ob sie etwas von den Filmsets mitgenommen hätten. Lloyd bestand darauf, dass er «so etwas nicht tue», verriet aber kurz darauf, dass er ein T-Shirt vom Set des dritten Films habe.

In London wird momentan ein Musical aufgeführt, welches auf dem ersten Teil der «Zurück in die Zukunft»-Reihe basiert. Nächstes Jahr soll dies dann am Broadway aufgeführt werden. Die beiden Schauspieler haben nur lobende Worte für das Musical. Fox sagte: «Es war fantastisch. Sie hätten in die Falle tappen können, uns zu imitieren, aber das taten sie nicht. Die Charaktere waren eigenständig, ich fand das Stück wirklich gut geschrieben, die Musik war grossartig, und ich werde hingehen, wenn es nach New York kommt». Auch Lloyd zeigt sich begeistert: «Ich wüsste nicht, wie sie es hätten besser machen können».

Fox' jahrzentelanger Kampf mit der Parkinson-Krankheit war an der New York Comic Con Thema. Bild: Getty Images North America

Trotz seiner Parkinson-Krankheit war Fox bestrebt, den Auftritt wahrzunehmen und für seine Fans persönlich da zu sein. «Ihr habt mir mein ganzes Leben geschenkt», sagte er und gab später zu, dass er seine Diagnose nicht ändern würde, wenn er die Chance dazu hätte.

Ganz am Ende der Podiumsdiskussion wurden Fox und Lloyd gebeten, dem Publikum eine kleine Weisheit mit auf den Weg zu geben. Lloyd wählte passenderweise einen Satz von Doc Brown aus dem Ende von Zurück in die Zukunft Teil III: «Deine Zukunft ist das, was du aus ihr machst, also mach eine gute daraus!». Fox entschied sich für eine Zeile aus seinem Lieblingsfilm «Doctor Strangelove»: «Hier drin kann man nicht kämpfen, das ist das Kriegszimmer.» Was er damit sagen will? Egal, wie verrückt die Dinge werden, atme tief durch, mach immer weiter.

Rund 200'000 Fans besuchten dieses Jahr die New York Comic Con zwischen dem sechsten und neunten Oktober.

