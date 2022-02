11 Schauspielerinnen und Schauspieler, die wie ihre Charaktere aussehen

Mit «Encanto» hat Disney einen riesigen Hit gelandet. Der Film landete mitten in den Herzen der Disney-Fans, und der Soundtrack «We Don't Talk About Bruno» schaffte es in den Billboard-Charts auf Platz 1. Seit der Film auf Disney Plus ist – Dezember 2021– gehen einem die packenden Melodien nicht mehr aus dem Kopf.

Doch auch mit der Besetzung punktet Disney. Ein Grossteil der Besetzung sieht ihren Charakteren sehr ähnlich.

Stephanie Beatriz als Mirabel Madrigal

Stephanie Beatriz ist vor allem für ihre Rolle als furchteinflössende Detektivin Rosa Diaz in «Brooklyn Nine-Nine» bekannt. In «Encanto» spielt Beatriz den Hauptcharakter Mirabel Madrigal.

Du siehst die Ähnlichkeit nicht auf den ersten Blick? Dann warte mal ab, bis du die folgenden Darsteller siehst:

Diane Guerrero als Isabela Madrigal

Bekannt aus «Orange Is The New Black» und «Jane The Virgin» spielt Diane Guerrero Isabela, die älteste Schwester der Familie Madrigal.

Ravi Cabot-Conyers als Antonio Madrigal

Antonio ist das jüngste Mitglied der Madrigal Familie. Sein Charakter wird von Ravi Cabot-Conyers gesprochen. Der zehnjährige war bereits in der Netflix-Comedy «#blackAF» zu sehen.

Carolina Gaitán als Pepa Madrigal

Carolina Gaitán ist eine kolumbianische Schauspielerin. In Encanto übernimmt sie die Rolle der Pepa Madrigal. Pepa hat die Fähigkeit, das Wetter zu kontrollieren.

Gaitán postete auf Instagram ein Bild von ihr, Seite an Seite mit Pepa und schrieb dazu: «Sehen wir uns ähnlich?»

Aber nicht nur die «Encanto»-Stars sind die perfekte Besetzung.

Angelina Jolie als Lola

In 2004 prämierte der Film «Shark Tale» mit Will Smith in der Hauptrolle. Fans ist aufgefallen, wie sehr Angelina Jolie ihrem Charakter Lola ähnelt. Lola ist ein wunderschöner Fisch, dem nur Geld wichtig ist.

Dwayne Johnson als Maui

Dwayne «The Rock» Johnson spricht im Disney-Film «Moana» den Charakter Maui synchron. Maui ist ein Halbgott, der sich mittels seines Hackens in verschiedene Tiere verwandeln kann.

Auli'i Cravalho als Moana

In «Moana» gleicht nicht nur «The Rock» seinem Charakter. Auch die Sprecherin von Moana sieht ihrem Charakter sehr ähnlich. Synchron gesprochen wird Moana von Auli'i Cravalho.

Ed Asner als Carl

«Up» (Deutscher Titel: «Oben») handelt vom Rentner Carl, der sein Haus mithilfe von Ballons in ein Luftschiff verwandelt.

Ed Asner ist in der Rolle von Carl zu hören. 2021 ist der Synchronsprecher im Alter von 91 gestorben.

Emma Stone als Eep

Emma Stone verkörpert den Charakter Eep im Film «The Croods». Eep ist die ältere Tochter der Steinzeitfamilie Crood.

Kristen Wiig als Lucy

Lucy hat ihren ersten Auftritt in «Despicable Me 2» (Deutscher Titel: «Ich – Einfach unverbesserlich»). Sie ist eine Agentin der Anti-Verbrecher-Liga. Kristen Wiig ist die Sprecherin von Lucy.

Danny DeVito als Philoctetes

Philoctetes ist ein Charakter in Disneys «Hercules». Der Film prämierte in 1997. Fans sind immer noch verblüfft, wie sehr Danny DeVito – der diesen Charakter synchron spricht – Philoctetes ähnelt.

Jay Baruchel als Hicks

Jay Baruchel ist der Synchronsprecher des Charakters Hicks in «Drachenzähmen leicht gemacht». Hicks freundet sich mit einem Drachen an, den er vom Himmel geschossen hat.

Ist es Zufall, dass die Darsteller den Charakteren so ähnlich sehen?

(cmu)