Dystopisches Disney-Schloss für 60 Millionen, irgendwer?

Crazy Anwesen mit crazy Hintergrundstory zu einem crazy Preis? Hier lang, bitte ...

Okay, das Erste, was du zu diesem Immobilien-Angebot wissen musst, ist, dass es im Jahr 2010 fertig gebaut wurde und in den USA steht.

Platz da, Frankreich! Hier kommt 'MURICA und zeigt es euch: So geht châteux!

Gelegen im ländlichen Woodstock im Bundesstaat Connecticut, zirka 100 km westlich von Boston. 9 Schlafzimmer, 10 Bäder, 1750 Quadratmeter Wohnfläche.

Und es steht aktuell zum Verkauf. Für 60 Millionen Dollar I kid you not.

Aber nicht nur das Anwesen selbst, sondern auch die Story dazu ist crazy; eine Story, die dank diesem Twitter-Thread von Rebecca Makkai kürzlich viral ging.

Anfangs des 21. Jahrhunderts, im US-Bundesstaat Connecticut, dachte sich jemand: ein Schloss! Ein Schloss muss her. Eins mit einem Wassergraben. Letzteres vielleicht, um sich vor den verarmten Horden aus dem nahegelegenen Hartford zu schützen – Hartford, das heute immer noch eine Armutsrate von über 30 Prozent hat. Okay, wir werweissen hier ... ach, kommt, zuerst wollen wir das Anwesen mal besichtigen!

Ein wenig wie ein Disney-Schloss, nicht? Bloss, eine Art dystopisches Disneyland. Eins, in dem Mickey Mouse im Unterleibchen an der Türschwelle sitzt und Zigi pafft.

Das Interieur ist unerwartet ... uhrenlastig.

Grosse Uhren, kleine Uhren ... um den Besitzer an seine Sterblichkeit zu erinnern, falls der Wassergraben doch versagt und die Westgoten eindringen.

Einige der Bäder: Eins für Granit-Liebhaber, ...

... eins mit einem bukolischen Touch, als wär man in einem verwunschenen Wald. Einem Wald mit Marmorböden und Flachbildschirm, versteht sich.

Gemütlich: Ritterrüstungen, die dich beim Essen beobachten!

Okay – genauer hinsehen! Ritterrüstungen in Lebensgrösse und in Miniatur – check. Handgeschnitztes, vage frühmittelalterliches Holzcheminée mit Gasfeuer – check. Antike Stickerei in freistehendem Holzrahmen – check. Gemälde aus dem 19. Jahrhundert – check. Alles garantiert antik. Vermutlich.

Hier noch ein wenig random Kolonialismus-Kitsch. Ausserdem ein Familienwappen, das doch ziemlich so aussieht, als wäre es in den Nullerjahren online entworfen worden.

Oh – hier ist eine Nahaufnahme des Familienwappens.

Oh ja – ein Sarkophag! Weil, natürlich – ein Sarkophag.

Eine Büste der Nofretete hat's auch (links) und ... ja, es ist's! Rechts im Bild ein Modell von Hogwarts!

Und hier ein Raum, für den man viel zu lange braucht, um ihn als Küche zu identifizieren.

Die Linien des Parketts führen alle zum Herzstück, das ein ... Gewürzregal ist. (Wetten, dass das würzigste Gewürz, das sich darin befindet, Selleriesalz ist?)

Okay, wow. Diese Stühle. Wow.

Nun die Story dahinter: Das Anwesen nennt sich Chrismark Castle, weil... es Christopher Mark gehört, dem Urenkel eines Stahlmagnaten aus Chicago.

Gestatten, Christopher Mark:

Der Bau von Chrismark Castle dauerte sieben Jahre und kostete 4,1 Millionen Dollar. Bereits 2014 kam es für 45 Millionen Dollar auf den Markt und wurde dann 2017 auf erschwingliche 35 Millionen Dollar runtergesetzt.

Kaum war Mark mit seiner Frau und den Kindern eingezogen, reichte diese die Scheidung ein. Also zog er stattdessen mit seiner schwangeren Freundin und ihrer Tochter ein. Dann verliess ihn die Freundin auch.

Mark versucht schon seit 2014, das Schloss zu verkaufen. Seither hat er versucht, es in ein Model-Studio, eine Hochzeitslocation oder ein Tierheim für exotische Tiere zu verwandeln.

Während des Scheidungsrechtsstreits beschuldigten Mark und seine Frau sich gegenseitig, für den Hungertod eines Kamels verantwortlich zu sein (hallo, Netflix? Hörst du zu?).

Hier noch ein paar weitere grossartige Bilder zum Abschluss – etwa dieser wohl unbequemste Hand-Stuhl der Welt.

Auf dem Gelände befindet sich auch Marks etwas eklektische Fahrzeugsammlung: Militärfahrzeuge, Feuerwehrautos, Krankenwagen und gar ein Navy-Kampfjet. Die sind nicht im Preis inbegriffen, doch Mark ist offen für Angebote.

Und, ja, standesgemäss besitzt das Schloss einen Kerker. Bloss sind Bilder davon nirgends zu finden. Auch dieses Filmchen soll offenbar nicht den Kerker zeigen, sondern eines der Badezimmer:

Postskriptum 1:

Seit dem viralen Twitter-Thread von Rebecca Makkai wurde der Preis auf 60 Millionen Dollar hinaufgesetzt.

Postskriptum 2:

Postskriptum 3:

Nichts wie los, also! 60 Millionen Dollar zücken und dieses Schnäppchen unter den Nagel reissen!