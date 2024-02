Grammys: Taylor Swift schreibt Geschichte – und kündigt gleich ein neues Album an

Taylor Swift mit ihrem Grammy. Bild: keystone

Pop-Superstar Taylor Swift hat den Grammy für das beste Album des Jahres gewonnen und damit Geschichte geschrieben. Mit «Midnights» gewann die 34-Jährige am Sonntagabend in Los Angeles in der Hauptkategorie nach den Auszeichnungen für «Fearless», «1989» und «Folklore» zum vierten Mal. Swift zieht damit mit Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder gleich, die ebenfalls viermal in der Kategorie ausgezeichnet wurden.

Auf der Bühne liess der Superstar danach verkünden, dass im April ein neues Album erscheint. «Ich verrate Euch ein Geheimnis, das ich die letzten zwei Jahre vor Euch geheim gehalten habe. Mein brandneues Album erscheint am 19. April. Es heisst ‹The Torted Poets Department›», sagte Swift am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles.

«The Torted Poets Department» heisst auf Deutsch so viel wie «Die Abteilung für gefolterte Dichter». Das Cover, das Swift zeitgleich im Internet veröffentlichte, zeigt eine Schwarz-Weiss-Aufnahme einer Frau, die auf einem Bett liegt, sowie ein Blatt Papier mit einem lyrischen Text.

Grammy für Aufnahme des Jahres geht an Miley Cyrus

Miley Cyrus hat den begehrten Grammy für die Aufnahme des Jahres gewonnen. Die 31-Jährige erhielt den Preis in Los Angeles für ihren Hit «Flowers». Sie stach damit hochkarätige Konkurrenz wie Taylor Swift («Anti-Hero») und Olivia Rodrigo («Vampire») aus.

Bild: keystone

Die Grammys werden in diesem Jahr zum 66. Mal verliehen. Rund 13'000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammofone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in 94 Kategorien vergeben werden. (sda/dpa)

Mehr zu den Grammys folgt in Kürze ...