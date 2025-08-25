klar16°
DE | FR
burger
Leben
Populärkultur

Performative Male: Was der neue Männertyp zu bedeuten hat

MFW - Jacob Elordi Leaves His Hotel Jacob Elordi leaves his hotel during Milan Fashion Week on September 21, 2024 in Milan, Italy. Photo by Marco Piovanotto/ABACAPRESS.COM Milan Italy PUBLICATIONxNOTx ...
Jacob Elordi ist ein Vorbild für die progressiven Männer.Bild: www.imago-images.de

«Performative Male»: Was es mit dem neuen Männertyp auf sich hat

Woke Männer, die sich dem Feminismus verschrieben haben, sind immer häufiger auf den Strassen zu sehen. Doch stehen sie wirklich hinter den Idealen, die sie verkörpern?
25.08.2025, 22:2825.08.2025, 22:30
Mehr «Leben»

Vergesst den vor Männlichkeit strotzenden «Alpha Male», denn es gibt es einen neuen Männertyp, der auf den Strassen zu sehen ist. Zu erkennen ist er unter anderem an Kopfhörern mit Kabeln, einer Stofftasche mit Labubu-Anhänger, einer weiten Vintage-Hose oder einer Perlenkette um den Hals. In der Hand hält der Mann einen Matcha Latte oder ein Buch von einer feministischen Ikone wie Sally Rooney.

Der Typ nennt sich «Performative Male» oder auch Matcha-Man und meint das Zurschaustellen von Feminismus, vor allem gegenüber jungen progressiven Frauen. Damit will er zeigen, dass er zu den «Guten» gehören und nicht toxische Männlichkeit verbreiten möchte.

Trendforscherin J'Nae Phillips meint dazu gegenüber dem Guardian: «Bei einem performativen Mann geht es weniger darum, wer er ist, als vielmehr darum, wie er seine Männlichkeit in der Öffentlichkeit – meist online – präsentiert. Er ist sich bewusst, dass Männlichkeit beobachtet, bewertet und konsumiert wird, und inszeniert sie deshalb.»

@justamsi

what did i forget

♬ оригинальный звук - 𝐉 𝐄 𝐑 𝐄 𝐌 𝐘

Er könne mit dem Poser der 90er-Jahre verglichen werden. Noch ähnlicher ist der Typ aber dem «Softboy» aus den späten 2010er-Jahren. Auch dieser steht zu seinen Emotionen – anders als die anderen Männer.

Die Männer des neuen Typs wollen zeigen, dass sie woke sind und auf der Seite der Frauen stehen, anders als die Alphamänner, die die alten Werte propagieren, die Frauen zurück an den Herd schicken wollen und Andrew Tate verehren. Es ist auch der Gegenentwurf zur «Trad-Wife»-Bewegung, denn es wird ein übertriebenes Bewusstsein für Männlichkeit zur Schau gestellt.

Das Streben danach, gut anzukommen

Nun könnte man denken, alles schön und gut, doch die Sache hat einen Haken, denn vielen der Matcha-Männer glaubt man nicht, schreibt der Tagesanzeiger. Viele der Männer wissen gar nicht, wieso Labubus, Kabelkopfhörer oder Matcha Latte als Symbol für Performativität stehen, wie die New York Times mittels einer Suchanfragenanalyse aufdeckte.

Etliche der Männer nutzen die Symbole nicht, um besser zu sein, sondern um besser wahrgenommen zu werden. Dass vieles der Bewegung oberflächlich ist, zeigen auch zahlreiche Wettbewerbe, bei denen der glaubwürdigste Vertreter des Männertyps gewählt wird.

@_knpc

Just witnessed Jakarta’s first performative male… finally, men doing the most for once 😮‍💨✨

♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Die Contests werden von Frauen organisiert, um die Männer zu entlarven, die versuchen, die Frauen mit ihrem Äusseren zu manipulieren. Auch auf TikTok werden Männer verpönt, die beispielsweise die feministischen Bücher verkehrt herum halten.

Es gibt Ausnahmen

Natürlich sollten nicht alle Männer in einen Topf geworfen werden, denn es gibt auch wirklich einige Exemplare, die gerne Matcha Latte trinken oder Baggy-Jeans tragen. Auf Social Media sagt einer: «Lass mich meinen Matcha und meine Einkaufstasche geniessen. Ich mache das seit 2020.»

Pedro Pascal arrives at the HBO MAX Emmy Awards nominee celebration on Sunday, Aug. 17, 2025, at nya studios WEST in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Pedro Pascal
Pedro Pascal setzt sich auch für Transrechte ein.Bild: keystone

Vorbilder des neuen Männertyps sind Schauspieler Jacob Elordi und Pedro Pascal. Letzterer wird so häufig mit Büchern gesichtet, dass davon Leselisten existieren. Und auch sonst soll er nicht dem konservativen Männerbild entsprechen. (kek)

«Früher war der Mann Ernährer»: Was bedeutet Männlichkeit heute?
Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wenn Männer wie Frauen posieren ...
1 / 3
Wenn Männer wie Frauen posieren ...
(Bild: instagram/brosbeingbasic)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wir können im Stehen Pinkeln!» – watson-Männer im Privilegien-Check
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Bauchtasche
25.08.2025 22:44registriert April 2024
Die meisten Männer gehören wohl weder zur Gruppe "Alpha Male" noch zur Gruppe dieser dargestellten Soyboys, sondern verkörpern schlicht sich selber.
242
Melden
Zum Kommentar
avatar
emankciN
25.08.2025 23:00registriert August 2021
Ich sehe nur Social Media Opfer... ein normaler Mensch braucht keine Schublade.
230
Melden
Zum Kommentar
14
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Basels Kade in die Bundesliga +++ Liverpool denkt wegen Isak über Tauschhandel nach
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
5 Tote Journalisten bei Angriff auf Spital +++ Israel: Abzug aus Libanon möglich
3
Trump will Gefängnisstrafe für das Verbrennen von US-Fahnen
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Seite gewechselt: Serena Williams macht Werbung für Abnehmspritzen
Serena Williams ist Werbegesicht für das Unternehmen ihres Mannes und stiehlt damit ihrer Schwester die Show. Es gibt jedoch Gegenwind.
Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg, Meghan Trainor, Amy Schumer und nun auch Serena Williams. Die Tennis-Legende hat sich in die lange Liste von Prominenten eingereiht, die mit Abnehmspritzen Schlagzeilen machten.
Zur Story