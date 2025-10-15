meist klar10°
Der schmale Schnauz ist wieder in

epa12082429 Timothee Chalamet attends the 70th edition of the David di Donatello Awards at Cinecitta Studios in Rome, Italy, 07 May 2025 (issued 08 May 2025). EPA/FABIO CIMAGLIA
Timothee Chalamet liegt mit seinem dünnen Schnauz voll im Trend.Bild: keystone

Vergiss den Pornobalken – dieser Schnäuzer ist jetzt im Trend

Bärte und Schnäuze sorgten schon für manch geschichtsträchtigen Moment. Zuletzt war der dicke 80er-Schnauz en Vogue. Nun tragen Männer ihr Gesichtshaar aber schmal.
15.10.2025, 21:2415.10.2025, 21:24

Die Männer tragen wieder Schnauz. Jedoch nicht den 80er-Pornobalken, für den sich der eine oder andere Hipster die vergangenen Jahre begeistern konnte, sondern eine etwas schmalere Version. Der Trend ist bereits in Hollywood zu bestaunen, schreibt 20 Minuten.

Ob Harry Styles, Timothée Chalamet oder Benson Boone: Sie alle tragen einen schmalen Oberlippenbart, auch bekannt als Schnurrbart. Der Trend ist besonders für jüngere Männer geeignet, da dafür nicht viel Bartwuchs nötig ist.

So hat sich der Schnauz gewandelt

Der schmale Schnäuzer ist kein Unbekannter. Schon in den 30er-Jahren wurde Schauspieler Clark Gable mit seinem Oberlippenbart weltberühmt.

Clark Gable, actor, celebrity, historical, man, PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAg145 Clark Gable Actor Celebrity Historical Man PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAg145
Clark Gable spielte in «Vom Winde verweht» mit.Bild: imago stock&people

In den nächsten Jahrzehnten ging dann der Trend wieder mehr zum dicken Schnauz über. Bekannt waren in den 80ern beispielsweise Freddie Mercury oder Tom Selleck für den sogenannten Pornobalken. Später kam dann eine Zeit, wo gar kein Gesichtshaar gefragt war.

tom selleck in magnum
Tom Selleck wurde in «Magnum» mit Pornobalken und Hawaiihemd Kult. Bild: Universal Television

(kek)

Und NUN: Welcher Schnauz bist du?
Themen
Geschichte des Schnurrbarts
1 / 12
Geschichte des Schnurrbarts

1860: Abraham Lincoln trug ein Bart, der heute als Lincoln, Schifferkrause oder Chin Curtain bekannt ist.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Hypercar-Auktion: Liebe des Lebens vs. Auto
Video: watson
