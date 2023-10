bild: shutterstock/watson

«Alle haben ständig Affären, Beziehungen – und bei mir? Nix!»

Frage von «verzweifelt»:

Hallo

Ich weiss, es klingt sehr verzweifelt, ich bin es irgendwie auch. Ich bin jetzt seit 15 Jahren mehr oder weniger durchgehend Single. Ich hatte in dieser Zeit nur eine Beziehung und diese hielt ein halbes Jahr – das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her und ab und zu vergesse ich sogar, dass ich ja mal kurz einen Freund hatte ...

Um mich herum lernen immer alle viele Leute kennen, haben Affären oder Beziehungen, beenden diese, gehen neue ein – bei mir passiert einfach rein gar nichts, niente, nix! Ab und zu «schreibe» ich bitz mit jemandem ...

Ich habe alle zwei, drei Jahre mal etwas mit einem Typen, meistens ist es nach dem zweiten Treffen wieder vorbei.

Ich habe schon sehr viele Dating-Apps ausprobiert und dort auch immer wieder Matches und Dates – aber nachher passiert irgendwie nichts mehr. Ich belege regelmässig Kurse zu verschiedenen Themen und gehe dort auch alleine hin, um Leute kennenzulernen. Ich verstehe mich meist gut mit allen, aber eben – zu mehr führt es auch nicht.

Ich habe ein paar persönliche Probleme, die mir bewusst sind und weswegen ich auch regelmässig zur Therapie gehe und daran arbeite und auch in der Therapie darüber spreche und diese Tipps auch umsetze.

Dennoch weiss ich langsam nicht mehr weiter ... Ich fange langsam an, mich damit abzufinden, dass ich einfach alleine bleiben werde, da ich offensichtlich für alle nur ein Kumpel bin.

Gibt es jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist und berichten kann, wie es bei ihm/ihr so ist/war? Oder wie man so was durchbrechen kann? Mir fällt langsam nichts mehr ein ... Danke!

