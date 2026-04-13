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Rat der Weisen

«Ich sehe uns schon mit Haus und Kindern, aber sie will lieber langsam»

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Rat der Weisen

«Ich sehe uns schon mit Haus und Kindern, aber sie will es langsam angehen»

13.04.2026, 10:0613.04.2026, 10:06

Frage von Bubi Bubi

Hallo!

Vor acht Monaten haben sich meine Exfreundin und ich getrennt. Nun habe ich Ende 2025 eine neue Frau kennengelernt. Wir schreiben relativ oft zusammen, mal mehr, mal weniger. Bisher hatten wir in einem Monat drei Dates und diese waren sehr intensiv.

Wir haben viel gelacht und erzählt. Zudem ist es auch schon sehr tiefgründig geworden und es gab auch schon emotionsbedingt feuchte Augen. Zudem haben wir auch bereits über Kinder, Hochzeitswunsch etc. gesprochen, da wir beide deutlich über 30 sind.

Nun ist es so, dass sie es sehr langsam angeht, weil sie Sicherheit möchte. Ich auf der anderen Seite bin schon zehn Schritte weiter und mein Herz ist jeden Tag am Pochen. In meinen Gedanken sehe ich uns schon mit zwei Kindern, Haus und einem gemeinsamen Leben bis ans Ende unserer Tage. Mit anderen Worten, mich hat's voll erwischt. Ich bin immer ehrlich, aber habe extrem Angst, dass, wenn ich ihr meine Gefühle gestehe, dann alles vorbei sein könnte, weil es ihr zu schnell geht.

Einerseits verstehe ich das sehr gut, andererseits möchte ich ja auch authentisch bleiben und mich nicht verstellen und ehrlich sein.

Wie weiter? Warten und dabei jeden Tag Angst haben, dass es aus irgendeinem Grund vorbei sein könnte, oder ehrlich und offen zu meinen Gefühlen stehen und ihr das mitteilen?

Was würdest du in dieser Situation tun?

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