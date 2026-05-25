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Rat der Weisen

«Ich streite oft im Kopf und werde mega wütend, obwohl nichts ist …»

Mehr «Leben»

Frage von Carina:

Ciao zäme!

Ich habe eine Angewohnheit, die ich langsam etwas problematisch finde, vor allem, weil ich irgendwie glaube, dass ich allein damit bin. Also zumindest in dem Ausmass glaube ich. Ich stelle mir oft Gespräche vor, die ich vielleicht irgendwann führen könnte, meistens Streitgespräche. Also Situationen, in denen mich jemand kritisiert oder angreift, und ich dann kontere.. Damit ich quasi vorbereitet bin, falls das jemals passiert. Es ist auch gar nicht so, dass das bald passieren könnte oder so, ich denke mir das alles wirklich komplett aus. Ich habe teils Streit mit Leuten, die ich zwei Jahre nicht gesehen habe oder so.

Das Problem ist vor allem: Ich steigere mich da richtig rein. Ich werde dann im Kopf wütend, argumentiere, rege mich auf, obwohl das alles gar nicht real passiert ist. Und manchmal beeinflusst das sogar meine Stimmung im echten Leben. Wenn ich die Person dann wirklich sehe, bin ich schon irgendwie geladen, obwohl sie gar nichts gemacht hat. Das ist ja eigentlich komplett irr. Ich frage mich jetzt, ob das andere auch haben, dass man solche Gespräche im Kopf durchspielt, oder ob ich da übertreibe. Und vor allem: Wie hört man damit auf?

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