Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Wie weit geht ihr beim Flirten, wenn ihr in einer Beziehung seid?»

Mehr «Leben»

Frage von LucaLuan:

Ciao zäme!

Ich bin seit ein paar Monaten wieder mal in einer Beziehung, nachdem ich seeeehr lange Single war und die Zeit auch heftig genossen habe! Aber es mal wieder an der Zeit, in einen sicheren Hafen einzukehren, ich werde auch bald 30 und langsam aber sicher so bitz Family Time und so. Aber nur weil ich in einer Beziehung bin, heisst das ja nicht, dass man nicht flirten darf.

Meine Freundin findet, beim Partymachen darf ich so bisschen mit anderen quatschen, aber nicht tanzen. Und schon gar nicht Nummern tauschen (verstehe ich jetzt noch). Aber nicht mal einen Drink ausgeben oder länger als 2 Minuten mit derselben Frau reden? Wozu geht man denn weg? Um neue Leute kennenzulernen, oder? Ich geh ja nicht mit jeder ins Bett, aber wenn man sich sympathisch ist, darf man doch ein bisschen flirten? Oder wie seht ihr das?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage: Abschicken

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!