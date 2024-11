Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Die neue Freundin meines Vaters ist so alt wie ich!!»

Frage von Chanel:

Okay, Leute, crazy story time:

Ich habe ein grosses Problem mit meinem Vater. Er hat seit Kurzem eine neue Freundin, die genauso alt ist wie ich – 23. Drei und zwanzig! Mein Vater ist quasi wie der Wendler! Die Vorstellung daran, so grusig! Das ist für mich alles so extrem befremdlich und unangenehm. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, fühle ich mich unwohl und weiss nicht, wie ich damit umgehen soll. Sie ist gleich alt wie ich, ich glaub sogar nur ein paar Tage älter. Völlig absurd. Es fühlt sich an, als ob sie versucht, meine Rolle in seinem Leben zu übernehmen.

Mein Vater scheint, ehrlich gesagt, glücklich mit ihr zu sein, aber ich kann mich einfach nicht damit abfinden.

Ich habe versucht, mit ihm darüber zu sprechen, aber er meint, dass ich übertreibe und dass es für ihn keinen Unterschied macht. Er ist mehr als doppelt so alt!

Worüber reden die überhaupt? Er hatte schon 10 verschiedene Jobs in seinem Leben und sie noch gar keinen. Mit meiner Mutter kann ich darüber nicht reden, sie lacht sich seit Monaten einfach nur schlapp über die Situation ... Ihrer Meinung nach wird sich das in ein paar Monaten von selbst wieder auflösen. Ich wünschte, ich wäre so gelassen wie meine Mutter. Was würdet ihr tun? Kontakt abbrechen? Ich kann dem Mann nicht mehr in die Augen schauen, ehrlich ...

