«Ich habe das Gefühl, dass mein Freund denkt, ich sei voll dumm!»

Frage von Kristi:

Ciao!

Irgendwie plagt mich seit ein paar Tagen ein Gedanke, den ich schon länger mit mir rumschleppe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Freund denkt, ich sei voll dumm. Wir sind erst seit 5 Monaten so richtig zusammen und jetzt langsam verfliegt die rosa Phase und Dinge, ich vorher irgendwie nicht so gecheckt habe oder als «lustige Neckerei» empfunden habe, wirken irgendwie voll gemein. Und am Anfang denkt man halt noch, okay, das war jetzt einfach ein dummer Spruch, aber mittlerweile stellt sich heraus, dass das einfach sein Wesen ist – der ist einfach so herablassend zu mir und gar nicht zum Spass. Der meint das irgendwie ernst ... Weird.

Also es ist so, dass mein Freund Jura studiert hat und deswegen irgendwie glaubt, er wäre allen überlegen. Am Anfang hat er halt bei mir über alle abgelästert, wie dumm die wären und nichts raffen etc. und mittlerweile lässt er aber auch mich gut spüren, wenn er meint, ich verstehe etwas nicht – oder für sein Empfinden zu wenig schnell. Ich habe nicht studiert und sicherlich ein paar Wissenslücken in der Allgemeinbildung, aber auch nur, weil mich gewisse Themen halt nicht gross interessieren – dafür weiss ich beispielsweise alles über zeitgenössische Kunst, das interessiert mich.

Er hat keinen Blassen davon. Mir käme es doch niemals in den Sinn, extra dieses Thema anzuschneiden vor anderen Leuten, um ihn dann blosszustellen. Aber genau das macht er immer häufiger ... Völlig respektlos. Er sieht auch nicht ein, dass das fies ist, sondern meint dann, das müsse man halt wissen – es wäre peinlich, dass ich das nicht wüsste.

Platzt hier gerade die Verliebtheitsblase und ich muss mir eingestehen, dass wir nicht wirklich kompatibel sind .....?

Was würdest du in dieser Situation tun?

