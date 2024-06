Bild: Shutterstock

«Ich will keine Zeit mehr mit einer Freundin verbringen – wie sagen?»

Frage von Steve:

Liebe Community

Ich stecke in einer Zwickmühle und weiss nicht, was ich tun soll. Es geht um eine langjährige Freundin. Nach vielen, ich nenne es mal, schwierigen Lebensphasen, bin ich der einzige Freund, der ihr geblieben ist. Alle anderen haben sich früher oder später von ihr abgewandt. Und genau das ist mein Problem. Sie will oft mit mir Zeit verbringen, aber nichts unternehmen. Es geht ihr mehr darum, nicht allein zu sein. Das heisst, wir sitzen dann auf dem Sofa und schweigen uns an.

Da sie kaum rausgeht, hat sie auch nichts zu erzählen, und viele Themen, die mich interessieren, sind für sie uninteressant. Für mich ist das irgendwie vergeudete Zeit und ich habe es schon ein paar Male angesprochen, bin aber leider nur auf wenig Verständnis gestossen. Ich würde sie nicht verstehen.

Mir ist bewusst, dass sie einsam ist. Nur kann ich nicht ständig für sie da sein, da ich neben meiner Beziehung auch noch andere Freunde habe. Und auch wenn ich sie zu einer Aktivität mit diesen einlade, sagt sie ab.

Ich weiss nicht, was ich noch tun soll. Reden hat nicht geholfen, mich zurückziehen auch nicht – ich bin am Ende mit meinem Latein. Habt ihr selbst schon so etwas erlebt? Was würdet ihr mir raten? Danke für eure Feedbacks, Steve

