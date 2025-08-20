trüb und nass18°
So viel Treibstoff verbraucht Abramovichs Luxus-Yacht im Stillstand

Luxury yacht &#039;Eclipse&#039; of Russian billionaire Roman Abramovich is seen in the bay of Villefranche sur Mer, near Nice, southeastern France, Saturday, July 6 2013. The yacht is some 160 metres ...
Roman Abramovichs Yacht ist auch im Stillstand umweltschädigend.Bild: AP

Roman Abramovichs Megayacht lag drei Jahre lang in der Türkei vor Anker. Wegen der Klimaanlage verbrannte die Yacht auch im Stillstand eine Menge an Diesel. Jetzt wird die Eclipse modernisiert.
20.08.2025, 22:1220.08.2025, 22:12
Mehr «Leben»

Dem russischen Oligarchen und Milliardär Roman Abramovich gehörte einst der Fussballclub FC Chelsea. Seit 2010 kann er auch die «Eclipse», die grösste jemals gebaute Privatyacht der Welt, sein Eigen nennen. Diese ist 162,5 Meter lang, 22 Meter breit und hat gleich zwei Landeplätze für Hubschrauber, ein U-Boot und einen Pool, der sich in eine Tanzfläche verwandeln lässt. Gesamtwert: Rund 565 Millionen Schweizer Franken.

The Russian oligarch Roman Abramovich arrives at the opening of the civil proceedings brought by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) against Abramovich, Shvidler and the Russia ...
Roman Abramovich.Bild: KEYSTONE

Seit 2022 kurvt die Megajacht aber nicht auf den Weltmeeren herum, sondern liegt in einem Yachthafen der türkischen Küstenstadt Marmaris an. Selbst im Stillstand verbrennt sie dort jeden Tag 1000 Liter Diesel. Grund dafür ist die Klimaanlage, die am Laufen gelassen wird.

Ohne damit zu fahren, kostet die Yacht beziehungsweise die Liegeplatzgebühren damit rund 169'000 Schweizer Franken pro Jahr. Damit hat es nun ein Ende, denn laut Turkiye Today wird die Yacht nach Istanbul verschifft, damit sie dort einer Generalüberholung unterzogen werden kann. Das Ganze soll über 32 Millionen Schweizer Franken kosten.

Luxusyachten verschmutzen wie auch Privatjets oder Luxusimmobilien die Erde. Gemäss einem Bericht schadet der Lebensstiel der reichsten Menschen unserem Planeten, denn alleine die 50 reichsten Milliardäre stossen laut einer Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam in nur 90 Minuten so viel CO₂ aus wie der Ottonormalverbraucher in seinem ganzen Leben. Und das reichste Prozent der Weltbevölkerung verursacht mehr Emissionen als die ärmeren 50 Prozent der Bevölkerung zusammen. (kek)

Büffelmozzarella kommt aus Kampanien in Süditalien und ist besonders in den Sommermonaten beliebt. Der SRF-Kassensturz hat verschiedene Sorten der beliebten Delikatesse getestet, die in Schweizer Supermärkten erhältlich sind.
Zur Story