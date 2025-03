Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Kann man eine Gotti/Götti-Anfrage auch einfach ablehnen?»

Frage von Lena:

Hallo zusammen

Meine beste Freundin hat mich gefragt, ob ich das Gotti von ihrem Kind werden möchte. Das Kind ist aktuell noch nicht auf der Welt und ich bin mir unsicher, ob ich diese Aufgabe annehmen möchte. Ich kenne meine beste Freundin seit der Kindheit und ich war stets an ihrer Seite. Auch an ihrer Hochzeit war ich die Trauzeugin. Somit kenne ich sie und mittlerweile ihren Mann ebenfalls sehr gut. Nun wurde ich gefragt, ob ich die Gotte von ihrem Kind werden möchte. Ich bin mir unsicher, ob ich dies wirklich möchte oder ob ich ihr damit einfach einen Gefallen tun würde.

Aktuell kenne ich die genauen Erwartungen an mich noch nicht und würde vom Bauchgefühl her wohl eher absagen. Was denkt ihr darüber, kann man eine Gotti/Götti-Anfrage einfach ablehnen?

Und wenn ja, wie würdet ihr dies angehen? Falls jemand bereits eine solche Absage gemacht hat, würde es mich interessieren, wie man dies am besten angeht, ohne dass die Freundschaft darunter leidet.

