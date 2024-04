«Ich will verreisen! Wo auf der Welt hat es euch am besten gefallen?»

bild: ki-generiert/watson/dall-e

Frage von Werweiss:

Hallo zusammen

Schon lange war ich nicht mehr länger weg von zu Hause. Meine Ferien verbringe ich immer in Zugdistanz in Europa. Nun möchte ich gerne mal wieder eine Auszeit nehmen und für längere Zeit die Welt erkunden. Ich habe nun also begonnen, zu recherchieren, wohin es gehen könnte. Doch so einfach ist es leider nicht. Ich möchte kein Land bereisen, wo die Regierung krude ist (Russland unterstützt, Bevölkerung unterdrückt, Autokratien und Oligarchien), wo der Naturschutz ignoriert wird und wo ich mich als Frau unterdrückt fühle.

Nun also die Frage an euch: In welchem Gebiet auf dieser Welt hat es euch gefallen und erfüllt gleichzeitig die (meisten) oben genannten Kriterien?

Und ja, ich kenne die Berichte von Ethical Traveler. Mich nimmt aber wunder, was die Community hier empfehlen kann :)

