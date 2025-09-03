sonnig24°
DE | FR
burger
Leben
Reisen

Dubrovnik plant Reservierungspflicht gegen Übertourismus in Kroatien

Dubrovnik plant Reservierungspflicht gegen Übertourismus

Dubrovnik führt ab 2026 eine Reservierungspflicht für den Besuch der berühmten Stadtmauer ein. Diese Massnahme soll dem Übertourismus entgegenwirken.
03.09.2025, 15:1003.09.2025, 15:10
Laura Helbig / t-online
Mehr «Leben»
Ein Artikel von
t-online

Kroatien war schon ein beliebtes Reiseziel, als das Land noch zu Jugoslawien gehörte. Die Jugoslawienkriege der 1990er-Jahre brachten den Tourismus zum Erliegen. Doch die Branche erholte sich nach und nach wieder und ist inzwischen ein sehr wichtiger Zweig in der Wirtschaft des Landes an der Adria.

This Oct. 4, 2014 photo shows the Dubrovnik old town from a hill. Despite surging opposition to pumping crude in the waters of one of Europe&#039;s fastest-growing summer travel destinations, the Croa ...
Dubrovnik: Die Stadt gilt als "Perle der Adria".Bild: AP/AP

Was für Gastronomen, Hoteliers und andere Gewerbetreibende ein Segen ist, kann auch schnell zum Fluch werden: Stichwort Übertourismus. Besonders betroffen von Touristenmassen ist die Stadt Dubrovnik im Süden Kroatiens. Und das nicht nur wegen ihrer schönen Altstadt. Die Serie «Game of Thrones» machte Dubrovnik berühmt, denn sie war die Kulisse für die Königsstadt King's Landing, im Deutschen Königsmund.

Die Folge: ein massenhafter Ansturm von Touristen und «Game of Thrones»-Fans auf die kleine Stadt, die nur knapp 41'000 Einwohner hat. Weil Dubrovnik und ihre Einwohner ans Limit kamen, wurden schon in der Vergangenheit einige Beschränkungen implementiert. Und bald sollen es noch mehr werden.

«Game of Thrones» führte zu Dubrovnik-Hype

In einem Podcast vom britischen Newsportal «The Independent» erklärte Mato Franković, der Bürgermeister der Stadt, dass einige neue Restriktionen in Planung seien. Die berühmte Stadtmauer, die auch in «Game of Thrones» immer wieder zu sehen ist, wird ab 2026 nur noch mit vorheriger Reservierung buchbar sein. Somit sollen die Touristenströme reguliert werden.

Damit die Stadt nicht von Urlaubern und Tagesausflüglern überrannt wird, gibt es bereits jetzt schon Beschränkungen für Kreuzfahrtschiffe. Pro Tag dürfen nur noch zwei Schiffe anlegen und das für mindestens acht Stunden. So soll vermieden werden, dass zu viele Kreuzfahrttouristen auf einmal in die Stadt kommen.

Massenandrang in Dubrovnik: Touristen prägen das Bild der Stadt.
Massenandrang in Dubrovnik: Touristen prägen das Bild der Stadt.Bild: imago

Bürgermeister Franković erklärt im Podcast: «Im Jahr 2017 blieben die Kreuzfahrtschiffe in der Regel nur vier Stunden lang. Die Leute rannten einfach durch die Stadt, machten ein Foto und fuhren wieder weiter.»

Dubrovnik will trotzdem ein Reiseziel bleiben, zumal ein Grossteil der Bevölkerung davon lebt. Aber Franković sagt auch: «Touristen wollen nicht mehr in überfüllten Städten sein. Die Städte, die auf nachhaltigen Tourismus vorbereitet sind, werden die Nase vorn haben.»

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Vision für die Umgebung rund um den Zürcher HB
1 / 12
Die Vision für die Umgebung rund um den Zürcher HB.
quelle: stadt zürich
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Jugendliche in England haben laut Studie panische Angst vor dem Tanken ⛽
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
3
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
Meistkommentiert
1
Fayulu wechselt nach Armenien +++ Bastien Toma nicht mehr beim FC St. Gallen
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
4
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
5
Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne +++ Ambri-Piotta verpflichtet Lukas Landry
Meistgeteilt
1
Brände nach Luftangriffen auf Ukraine +++ Verbot von grösster Kirche eingeleitet
2
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
3
Rekordzahl palästinensischer Häftlinge in Israel +++ Belgien will Palästina anerkennen
4
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
5
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
Alles, was du über die Gartenschere wissen musst
Die Gartenschere ist dein täglicher Begleiter. Erfahre, wie sie zur perfekten Verlängerung deines grünen Daumens wird. Brauchst du mehrere oder genügt eine? Falls eine ausreicht, welche ist die beste für dich?
In der Welt der Gartenscheren gibt es zwei Haupttypen: Bypass und Amboss. Mit Bypass gleiten die Klingen aneinander vorbei und erzeugen einen glatten Schnitt. Amboss-Scheren haben dagegen eine Klinge, die auf eine Metalloberfläche trifft. Der Schnitt ist nicht so glatt, aber du benötigst weniger Kraft. Entscheide dich wegen des sauberen Schnitts auf jeden Fall für die Bypass-Schere. Wenn dir mal ein Ast zu dick ist, dann greife lieber zur Säge.
Zur Story