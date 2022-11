Diese zauberhaften Weihnachtsmärkte im nahen Ausland sind die Zugfahrt absolut wert

Du liebst Weihnachtsmärkte, aber kennst die schönsten in der Schweiz schon? Dann lohnt sich eine kurze Zugfahrt ins nahe Ausland! Bei diesen vier Weihnachtsmärkten kannst du internationale Luft schnuppern, Glühwein trinken und Weihnachtsgeschenke aus dem Ausland mitbringen – und bist trotzdem bald wieder zu Hause:

Weihnachtsmarkt in Santa Maria Maggiore (IT)

Wo passt ein Weihnachtsmarkt besser hin als in SANTA Maria Maggiore? 😋

bild: shutterstock

Nicht der Glühwein die Weihnachtsmänner sorgen während der Weihnachtszeit im Dorf in der Region Piemont für gesellige Atmosphäre, sondern auch die rund 200 kleinen Chalets, welche allerlei Leckereien anbieten. Der Markt findet während drei Tagen auf der Piazza Risorgimento rund um den weihnachtlich geschmückten Tannenbaum statt.

Datum: 9. bis 11. Dezember 2022

Webseite: Weihnachtsmärkte von Santa Maria Maggiore

Weihnachtsmarkt in Colmar (FR)

Lichterglanz und Marktstände so weit das Auge reicht. Colmar verwandelt sich schon bald in eine Weihnachtsstadt.

bild: shutterstock

«Jeder der sechs Weihnachtsmärkte von Colmar ist ein eigenes kleines Dorf mit seiner Welt begeisterter Handwerker.» La Magie de Noël à Colmar

bild: shutterstock

Die Stadt im Elsass besticht mit seinen sechs Weihnachtsmärkten und über 180 verschiedenen Ständen. Für ein einmaliges Ambiente sorgt ausserdem die Kulisse der denkmalgeschützten Bauten, welche in allen möglichen Farben erstrahlen.

Datum: 24. November bis 29. Dezember 2022

Webseite: La Magie de Noël à Colmar

Weihnachtsmarkt Heidelberg (DE)

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt ist – laut Aussage der Organisatoren – «einer der schönsten in Deutschland»! Der Duft von Weihnachtsgebäck und Glühwein erstreckt sich über sechs Plätze der historischen Altstadt. Der Weihnachtsmarkt bietet über 140 Marktstände, die neben Speis und Trank auch Weihnachtsgeschenke verkaufen.

bild: shutterstock

Auf dem Karlsplatz erhascht man übrigens einen schönen Blick auf die romantische Schlosskulisse.

bild: shutterstock

Datum: 21. November bis 22. Dezember 2022

Webseite: Heidelberger Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt Meran (IT)

Die Kurpromenade in Meran verwandelt sich in der Zeit kurz vor dem ersten Advent bis zum Dreikönigstag in ein kleines Elfendorf mit über 80 Holzhüttchen.

bild: shutterstock

Was den Markt im Südtirol neben all seinen Leckereien so besonders macht, ist der schöne Blick auf schneebedeckte Alpengipfel.

bild: shutterstock

Datum: 25. November 2022 bis 6. Januar 2023

Webseite: Weihnachtsmärkte im Südtirol

Welches ist dein liebster Weihnachtsmarkt im Ausland?