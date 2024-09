Bild: kinder

Das Ü-Ei wird 50! Und dieser Artikel wird dich gleich sehr nostalgisch machen

Hier kommen ein paar Fakten zum Überraschungs-Ei, gespickt mit Erinnerungen, die dich deine Kindheit vermissen lassen.

Tatsächlich – das Überraschungs-Ei vom italienischen Süsswaren-Hersteller Ferrero kam bereits vor 50 Jahren, anno 1974, auf den Markt. Die Kinder-Überraschung besteht aus nur 20 Gramm Schokolade, deshalb gilt unsere Aufmerksamkeit heute vor allem deren Inhalt.

Die Figürchen aus dem Ü-Ei sind ein begehrtes Sammelgut. Bild: instagram

Die Hartplastikfiguren wurden anfangs noch nicht, wie es heute üblich ist, von Ferrero selbst hergestellt, sondern von verschiedenen anderen Firmen zugekauft. Später wurden eigene Produktlinien lanciert: Eine der ersten bekannten Figuren ist Drachobert aus dem Jahr 1979, entworfen von Peter Mermes. Der Designer entwarf in 20 Jahren mehr als 250 Spielzeuge für Ferrero. Traumjob.

Eine der ersten Figuren aus dem Ü-Ei: Drachobert. bild: Drachenfandom

Laut Ei-Insidern soll eine Drachobert-Figur im Jahr 2020 für 4000 Euro den Besitzer gewechselt haben. Auf Online-Marktplätzen wie Ebay finden sich aktuell zahlreiche Sammlungen (alle in TOP ZUSTAND, wie sie alle hervorheben), die für teils mehrere hundert Euro erstanden werden können. Eine der neueren, wertvolleren Einzel-Figuren, die noch zum Verkauf stehen, ist wohl das «Goldene Marylinchen» von 2014 – eine Sonder-Figur zum 40. Geburtstag des Überraschungs-Eis.

Dieses Exemplar wird für 60 Euro verkauft – falls es denn überhaupt jemand will. Bild: ebay

Neben der goldenen Hippo-Dame gibt es auf Marktplätzen zahlreiche andere Figuren mit Kultstatus. Hier kommen ein paar der Sammlerstücke von damals, die dir bekannt vorkommen könnten.

Die Teeny Tapsi Törtels

Dieses Set wird im Netz für rund 120 Euro angeboten. bild: ebay

Die Happy Hippos

Schlümpfe

Asterix und Co.

Die Funny Fanten

Die Dapsy Dino Family

Die Drolly Dinos

Leo Venturas

Die Kroko-Schule

Wird man mit diesen Figuren nun also reich? Jein. Schliesslich variiert der Wert stark, je nach Sammlerinteresse.

Das Ei im Ausland

Der Name «Kinder Überraschung» ist, sofern man nicht deutschsprachig aufgewachsen ist und dem folgenden Meme glauben darf, eher exotisch. Im Italienischen ist es schlicht das «Sorpresa».

Aber eigentlich hätten wir sowieso am liebsten ein polnisches Ü-Ei.

Doch nicht alle Kinder jubeln über die Süssigkeit mit integriertem Spiel-Spass. In den USA etwa ist das Ei verboten. Der Grund dafür liegt in den Vorschriften der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde, die seit 1938 den Verkauf von Lebensmitteln, die nicht-essbare Gegenstände enthalten, die vollständig in das Produkt eingebettet sind und die nicht direkt sichtbar oder zugänglich sind, verbietet.

Hey Amis, wollt ihr das illegalste Ding sehen, das ich besitze? bild: Reddit

Übrigens: Ein bisschen Spass gönnt man den Amis aber dann doch. Seit einigen Jahren gibt es in den USA das Kinder Joy zu kaufen, in dem die Schokolade und das Spielzeug in zwei verschiedenen Kammern verpackt ist und die Verschluckungsgefahr kleiner sein soll.

¯\_(ツ)_/¯

Und nun zur wichtigsten Frage:

Ps.

Ich habe erst heute verstanden, dass ... bild: instagram

