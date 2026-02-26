freundlich17°
DE | FR
burger
Leben
Royals

Norwegen: König Harald aus Spital entlassen

König Harald wird aus Spital entlassen

26.02.2026, 14:5926.02.2026, 14:59

Der norwegische König Harald V. (89) wird an diesem Donnerstag aus dem Spital entlassen. Das teilte der norwegische Hof mit. Der Monarch musste sich am Dienstag während eines privaten Urlaubs auf Teneriffa aufgrund einer Infektion und Dehydrierung in eine Klinik begeben.

epa12018695 Norway&#039;s King Harald V gives a speech before a gala dinner at the Royal Palace during a state visit of the Icelandic presidential couple, in Oslo, Norway, 08 April 2025. Icelandic Pre ...
König Harald im April 2025.Bild: keystone

Der König habe gut auf die Behandlung angesprochen, hiess es in der Hofmitteilung. Demnach werde er nun seinen Urlaub auf der Kanarischen Insel zusammen mit Königin Sonja (88) fortsetzen. Haralds Leibarzt, der kurzfristig angereist war, werde noch einige Tage auf Teneriffa bleiben, um den Zustand des Königs zu beobachten. Wann das Königspaar in die Heimat zurückreisen werde, steht der Mitteilung zufolge noch nicht fest.

König Harald ist der älteste derzeit regierende Monarch in Europa. Es ist nicht das erste Mal, dass er im Urlaub ins Krankenhaus kommt. Im Jahr 2024 musste er während eines Aufenthaltes in Malaysia in eine Klinik, wo ihm ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

«Es ist ernst»: Norwegischer König muss noch einige Tage in Klinik bleiben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Londoner Fashion Week 2026
1 / 9
Londoner Fashion Week 2026

Model Laura Lekysha präsentiert Mode von Karoline Vitto auf der Londoner Fashion Week 2026.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fliegen Soldaten bald herum? UK Royal Marines testet Düsenjet-Anzug
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Historische Pleite bei Bafta Awards für Timothée Chalamets Film «Marty Supreme»
Bei den Bafta Awards 2026 in London galt ein Film als Anwärter auf mehrere Trophäen. Doch der Abend entwickelte sich für «Marty Supreme» und Timothée Chalamet zum bitteren Rekordmoment.
Timothée Chalamet ist seit «Call Me by Your Name» zwar in aller Munde, auf einen Darsteller-Oscar wartet er aber noch. 2026 könnte es endlich so weit sein, denn sein neuer Film «Marty Supreme» wird als vielversprechender Kandidat gehandelt.
Zur Story