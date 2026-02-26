Stefan Raab arbeitet an einem neuen Projekt. Bild: www.imago-images.de

Stefan Raab holt nach 15 Jahren Kultshow zurück – und das nicht für RTL



Stefan Raab meldete sich nach seinem rund zehnjährigen Rückzug 2024 wieder zurück. Seitdem ist er regelmässig im Fernsehen zu sehen. Statt bei Prosieben findet er allerdings bei RTL statt. Nun wird bekannt, dass er an einem neuen Projekt arbeitet.

Imke Gerriets / watson.de

Seit 2025 hat der Entertainer bei RTL «Die Stefan Raab Show». Seine Comeback-Sendung «Du gewinnst hier nicht die Million» wird inzwischen bei RTL nicht mehr ausgestrahlt. Immer wieder gibt es Aufregung um die Quoten von Stefan Raabs Shows, die nicht selten mit einem neuen Allzeittief einhergehen.

Abseits seiner eigenen Late-Night-Show, die inzwischen donnerstags um 23 Uhr bei RTL läuft, wird auch dienstags um 22 Uhr auf RTL+ eine Ausgabe gezeigt. Andere Samstagabend-Shows wie «Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli» befinden sich in unregelmässigen Abständen im TV-Programm.

Derweil soll sich Stefan Raab jetzt die Rechte an einer alten Sendung gesichert haben, die im Übrigen kein RTL-Format war, sondern bei Sat.1 lief und damit zu seinem alten Stammsender Prosieben gehörte. Die Rede ist von der «Schillerstrasse».

Sat.1-Show «Schillerstrasse» soll Neuauflage bekommen

Die Improvisation-Comedy-Show «Schillerstrasse» wurde erstmals im Jahr 2004 ausgestrahlt. Nach einer zweijährigen Unterbrechung lief die Sendung bis 2011 auf Sat.1. Insgesamt gab es 150 Folgen und sieben Staffeln zu sehen. Aus der Show sind vor allem Cordula Stratmann, Annette Frier oder Michael Kessler bekannt.

Der Mediendienst DWDL berichtet jetzt, dass Raab Entertainment an einem Comeback des mehrfach ausgezeichneten Formats der »Schillerstrasse" arbeiten würde. Stefan Raab und Daniel Rosemann sind die Geschäftsführer des Unternehmens. Im Auftrag von RTL werden auch die Shows von Raab produziert.



Stefan Raab steht angeblich nicht als Gastgeber zu Verfügung

Die Neuauflage der «Schillerstrasse» soll allerdings in seiner Entwicklung ohne Stefan Raab als Gastgeber sein. Das Format soll aber nicht für RTL produziert werden und offenbar auch nicht bei Sat.1 laufen.

Eine DWDL-Anfrage zu dem neuen Projekt blieb unbeantwortet. In jedem Fall seien aber die Arbeiten an einem Comeback der Show inzwischen öffentlich dokumentiert, wird berichtet.

So habe sich Raab Entertainment die Wortmarken «Schillerstrasse», «Schillerstrasse», «Schillerstrasse Reloaded» und «Schillerstrasse Reloaded» gesichert. Damit gibt es den Show-Namen einmal klassisch mit einem scharfen s und mit doppelt s. Bisher ist noch nicht klar, wo die Neuauflage letztlich ausgestrahlt wird oder was Daniel Rosemann und Stefan Raab konkret damit vorhaben.

In der Sendung improvisierten Promis vor einem Live-Publikum, wobei es Anweisungen mit einem Knopf im Ohr gab. Das Format wurde 2005 gleich zweimal mit dem Deutschen Comedypreis geehrt.