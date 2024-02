Gefälschte Serafe-Rechnungen im Umlauf – das musst du wissen

Anschlag auf israelische Botschaft in Schweden vereitelt +++ Wasser in Hamas-Tunnel

So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert

Mit Regenschirm ins Auge gestochen: Beschuldigter von Mels kann sich nicht erinnern

Der Beschuldigte in einem Tötungsdelikt an der Fasnacht von Mels SG im Jahre 2022 hat am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland von mehreren Erinnerungslücken gesprochen. Zudem habe er sich gegen einen «Angriff» gewehrt. Ein Richter zweifelt an seinen Aussagen.