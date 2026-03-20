Die Blauschwarze Holzbiene ist die Biene des Jahres
Die Blauschwarze Holzbiene ist die Biene des Jahres. Sie konnte sich klar gegen die Glockenblumen-Scherenbiene und die Gelbbindige Furchenbiene durchsetzen.
«Die Blauschwarze Holzbiene beeindruckt durch ihre Grösse, ihre blau-violetten Flügel und ihren laut brummenden Flug», sagt Sarah Grossenbacher, Redaktorin der Schweizerischen Bienen-Zeitung, in einer Mitteilung.
Eine der grössten Wildbienen Europas
Mit einer Grösse bis zu drei Zentimeter zählt sie zu den grössten Wildbienen Europas. Erkennbar ist sie an ihrem schwarzen Körper, den dunklen Haaren und den blau-violetten Flügeln.
Ihren deutschen Namen verdankt sie ihrer besonderen Nistweise: Sie nagt fingerdicke, bis zu 30 Zentimeter lange Gänge ins Holz und verwendet das dabei entstehende Sägemehl, um mit Speichel Trennwände zwischen den Brutkammern zu bauen. In jede Zelle legt sie ein Ei und einen Pollenvorrat.
Die Blauschwarze Holzbiene zeigt bei der Nahrungssuche eine Vorliebe für Lippen- und Schmetterlingsblütler. So kann man sie besonders häufig an Platterbsen oder Muskatellersalbei beobachten. Wer diese Pflanzen in den Garten setzt, hat gute Chancen, diese auffällige Wildbiene zu beobachten.
(ome)