Sabrina Carpenter kommt am Donnerstag nach Zürich ins Hallenstadion. Bild: keystone

Alles, was du zum Sabrina-Carpenter-Konzert in Zürich wissen willst

Sabrina Carpenter kommt am Donnerstag mit ihrer «Short n'Sweet»-Tour nach Zürich. Alle wichtigen Fragen und Antworten.

2024 war DAS Sabrina Carpenter Jahr. Wer Radio hört und nicht unter einem Stein lebt, ist um ihre Hits «Espresso» oder «Please Please Please» nicht herumgekommen. Jetzt kommt die 25-jährige Grammy-Gewinnerin am Donnerstag mit ihrer «Shor n'Sweet»-Tour nach Zürich ins Hallenstadion. Das, nachdem sie die Tour wegen der riesigen Anfrage auch auf die Schweiz ausgeweitet hat. Alles, was du dazu wissen musst:

Das wichtigste in Kürze:

Wo ist das Sabrina-Carpenter-Konzert: im Hallenstadion in Zürich.

Wann ist die Türöffnung: 27. März 2025, 17.30 Uhr.

Wer ist die Vorband: Rachel Chinouriri.

Wann beginnt die Vorband: 19.00 Uhr.

Wann beginnt Sabrina Carpenter: ungefähr um 20.30 Uhr.

Wie lange dauert das Konzert: bis ungefähr 22 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Die kurze Antwort ist: Nein. Auf Ticketcorner sind die Tickets seit dem Vorverkauf im letzten Dezember ausverkauft.

Das Unternehmen verweist allerdings noch auf das offizielle Weiterverkaufs-Portal fansale.ch. Wenn man Glück hat, kann man dort noch eines der begehrten Tickets ergattern. Am Mittwochmorgen, war eines im Verkauf, es lohnt sich also noch ein Auge darauf zu haben.

Soll ich über Sekundärplattformen ein Ticket kaufen?

Wer «Tickets Sabrina Carpenter» googelt, bekommt zuoberst als Erstes eine Anzeige von Viagogo ausgespuckt. Klickt man drauf, sind tatsächlich noch vereinzelt Tickets zu bekommen. Jetzt kommt allerdings das grosse Aber.

Denn Viagogo kann nicht als zuverlässiger Anbieter angesehen werden. In den letzten Jahren stand der Sekundäranbieter immer wieder in der Kritik. Ein Kauf über die Plattform ist also mit einem gewissen Risiko verbunden und wird von Experten nicht empfohlen. Dies gilt auch für andere Sekundäranbieter wie Gigsberg oder Seatsnet. Auf diesen Portalen gilt also: Kaufen auf eigenen Gefahr.

Hier auch noch eine Anmerkung der Autorin: Ich habe selbst einmal als Teenie, in Panik, keine Ed-Sheeran-Tickets mehr zu bekommen, über Viagogo bestellt. Lasst es euch auch von mir sagen: Ich habe es bitter bereut. Tut es einfach nicht.

Ich habe ein Ticket, was muss ich beachten?

Bei diesem Konzert sind die Tickets relativ einfach zu handhaben. Sie sind nicht personalisiert, wenn also ein Freund oder eine Freundin von dir die Tickets gekauft hat, kommst du trotzdem alleine rein. Die Tickets können zudem einfach auf dem Handy gezeigt oder auch ausgedruckt werden.

Was ist der Dress-Code?

Natürlich wird vom Veranstalter keinen Dress-Code vorgegeben. Am besten trägt man etwas, worin man sich wohlfühlt und nicht friert oder überhitzt.

Wer aber in der Fanszene von Sabrina Carpenter unterwegs ist, hat wahrscheinlich mitbekommen, dass ein gewisser Dress-Code herrscht. So basteln Fans online seit Monaten an ihren Outfits und zeigen diese auf Social Media. Falls du also auch noch etwas zusammenstellen willst, das darf dabei nicht fehlen:

Sabrina Carpenter ist 1.52 gross und trägt darum fast ausschliesslich Platteau Stiefel, die sind in fast jedem Fan-Outfit auch zu sehen. Ebenfalls stehen enge Glitzer-Kleider, Korsetts mit ausgeschnittenen Herzen und Nachthemden mit Strapsen auf dem Programm.

Ist das Konzert für Kinder?

Apropos Strapsen. Ist es denn möglich, dass ich meine minderjährigen Kinder an das Konzert mitnehme? Das ist eine Frage, die nur die Eltern selbst beantworten können. Sabrina Carpenter ist zwar als Disney-Star bekannt geworden, ihre Musik und ihr Auftreten ist jedoch nicht mehr Disney-Like. In ihren Songs singt sie sehr explizit über Sex. Bei ihrem Track «Juno» ist es zudem zu einer Tradition geworden, dass sie bei der Textstelle «We can try some freaky positions, have you ever tried this one?» eine Sexstellung auf der Bühne vorzeigt. In jeder Stadt eine andere. Wenn man also nicht möchte, dass Kinder dies zu sehen bekommen, muss dieser Entscheid von den Eltern kommen.

It's here, the master edit of all @Sabrina Carpenter's 'Juno' positions from the Short n' Sweet Tour (2024 US/Canada edition.)

Was ist die Setlist für das Konzert?

Während es keine offizielle Setlist von Sabrina Carpenter gibt, kreieren Fans inoffizielle auf Spotify und Co. Diese sind meist sehr verlässlich und geben sogar die richtige Reihenfolge der Tracks an. Diese Songs sollen auf dem Programm stehen:

Taste

Good Graces

Slim Pickins

Tornado Warnings

decode

Bed Chem

Feather

Fast Times

Busy Woman

Sharpest Tool

opposite

because i liked a boy

Coincidence

Couldn't Make It Any Harder

Nonsense

Dumb & Poetic

Juno

Please Please Please

Don't Smile

Espresso

Sabrina Carpenter gibt bei jedem Konzert auch «Surprise Songs» zum Besten. Die sind in jeder Stadt unterschiedlich.