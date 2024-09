Der gefundene musikalische Schatz ist eine Sensation. «Als ich fortging» stammt aus dem Jahr 1985. Bild: APA

10 Jahre nach dem Tod von Udo Jürgens ist ein vergessenes Lied aufgetaucht – so klingt es

Der gefundene musikalische Schatz ist eine Sensation. «Als ich fortging» stammt aus dem Jahr 1985. Beim Durchstöbern des Nachlasses ist man darauf gestossen. Künstliche Intelligenz hat die Produktion ermöglicht.

Stefan Künzli / ch media

Mehr «Leben»

Vor bald 10 Jahren ist Udo Jürgens, der wohl grösste Sänger und Entertainer des deutschen Sprachraums, gestorben. Am 30. September 2024 wäre er 90 Jahre alt geworden. Längst sind er und seine Lieder unsterblich geworden. Und doch ist noch nicht alles gesagt und gehört worden. Denn jetzt ist ein einst vergessener Song aus seinem reichen Werkkatalog gefunden und veröffentlicht worden.

«Als ich fortging», so der Titel, ist ein wunderbar melancholisches Trennungslied. Eine reduziert instrumentierte Klavierballade, die der Meister selbst eingespielt und eingesungen hat. «Ich hab beim Gehen ganz übersehen, dass mir das Wichtigste fehlt», singt Jürgens auf seine unnachahmliche Weise. Es ist die Geschichte eines Mannes, der sich bewusst wird, dass er einen Fehler gemacht hat, als er seine Partnerin verliess. «Ich muss deine Nähe spüren, alle Wege führen zurück zu dir. Und mehr und mehr fällt es mir schwer, ganz zu verzichten auf dich. Heute ist mir klar: Ich suchte immer nur dich», heisst es im Song weiter.

Der Song passte damals nicht ins Konzept

Die unfertige Version des von Jürgens komponierten Liedes wurde bei der Aufbereitung des Musikarchivs entdeckt. Der Meister schrieb «Als ich fortging» 1985 für das Album «Treibjagd». Der Song passte nicht ins Konzept des Albums und wurde deshalb zur Seite gelegt – und ging vergessen. Als die erwachsenen Kinder von Jürgens, John und Jenny Jürgens, den Song hörten, waren sie elektrisiert und entschieden sich dazu, das Lied zu veröffentlichen. Der Text stammt von Michael Kunze, der unter anderem auch «Ich war noch niemals in New York», «Griechischer Wein» und «Ein ehrenwertes Haus» textete.

Der bekannte Schlagzeuger und Produzent Curt Cress (Tina Turner, Freddy Mercury, Falco) hat die unfertige Version nachträglich neu arrangiert und produziert. Cress, der schon zuvor mit Jürgens gearbeitet hat, erinnert sich: «Udo war für mich immer ein Erlebnis, im Studio und vor allem privat. Diese Musik für ihn zu produzieren, war in manchen Momenten unheimlich und immer wieder ein Gefühlskarussell.»

An Udos Stimme wurde nichts geändert

Das Demo wurde so produziert, wie Udo es liebte: Stimme und Text immer nach vorne. Man muss jedes Wort und jede Silbe verstehen. Die Botschaft soll verstanden werden. Wie schon beim unveröffentlichten Song «Now And Then» der Beatles, der vor einem Jahr veröffentlicht wurde, hat bei der Produktion künstliche Intelligenz (KI) eine entscheidende Rolle gespielt. Mithilfe dieser Technik wurde die Stimme von der Musik getrennt. An Udos Gesang wurde nichts verändert, er hat den Song perfekt gesungen. Um diese Gesangsstimme hat Curt Cress das Lied darauf arrangiert.

«Als ich fortging» erscheint als Single sowie als Bonus einer 5-CD-Box «Udo 90» zum 90. Geburtstag von Jürgens am 27. September mit 90 Liedern aus sieben Jahrzehnten. (aargauerzeitung.ch)