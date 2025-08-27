wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Leben
Schweiz

Hund statt Baby: Das Familienmodell liegt im Trend

Portrait von rotem Hair kleinen Hund, Mini-Poodle mit geschmeidigen Frauen sehen Kamera und Lächeln in Park. Haustier sieht wie Besitzer aus.
Der beste Freund des Menschen wird oftmals als Familienmitglied betrachtet.Bild: Shutterstock

Hund statt Baby: Dieses Familienmodell wird immer beliebter

Hunde in der Schweiz werden immer zahlreicher, während die Geburtenrate sinkt. Doch was sind die Gründe für diese Entwicklung?
27.08.2025, 09:1627.08.2025, 09:16
Mehr «Leben»

Die Schweizerinnen und Schweizer lieben ihre felligen Vierbeiner. Die Hunde werden vielfach als Familienmitglieder betrachtet. Wie kleine Kinder bekommen sie die beste Pflege, teures Futter oder Spielzeug sowie die volle Aufmerksamkeit.

Die grosse Beliebtheit zeigt sich auch in den Zahlen: In den letzten fünf Jahren ist die Zahl an Hunden um 36'000 Tiere gestiegen. Dürftiger sieht es bei der Geburtenrate aus, die im Jahr 2024 mit 78'256 Geburten ihr Rekordtief erreicht hat, schreibt SRF. 7658 weniger als noch vor fünf Jahren.

Ab dem kommenden Jahr k
Die Geburten in der Schweiz gingen zurück.Bild: sda

Soziologin Katja Rost vermutet als Grund für die Entwicklung die höhere Bedeutung der Selbstverwirklichung der Leute. Ein Kind werde mit viel Verantwortung verbunden, bei einem Hund sei der Aufwand im Vergleich kleiner. Mit dem Tier könne man trotzdem unabhängig sein. Sie sagt gegenüber dem SRF: «Einen Hund kann ich auch während der Ferien in einer Pension unterbringen oder abends einmal zu Hause lassen. Trotzdem ist da jemand, für den man da sein kann, und der einen liebt und den man lieben kann.»

Der finanzielle Aspekt

Ein weiterer Punkt, sich gegen Kinder zu entscheiden, sei die Karriere sowie das liebe Geld, denn Kinder sind teuer. Jedoch sind auch die Vierbeiner nicht günstig: Für Tierarzt, Physiotherapie sowie Hunde-Coiffeur kann ebenfalls ein hübsches Sümmchen zusammenkommen. Teuer können auch Hunde-Accessoires oder das Futter sein, welches bei einigen schon einmal an ein Fünf-Sterne-Menu erinnert.

Katja Rost meint, der Trend zum Hund wird zukünftig zunehmen. Sie sagt: «Ob das dann aber ein nachhaltiger, langfristiger Trend ist, bleibt abzuwarten, das hängt davon ab, wie glücklich solche Lebenskonzepte im Endeffekt machen.» (kek)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lachende Hunde, die dich glücklich machen
1 / 32
Lachende Hunde, die dich glücklich machen
Und nun: 31 lächelnde Hunde, die dein Herz erwärmen. (Bild: imgur)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Surf-a-thon – Hier Surfen Hunde Um Die Wette
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
3
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
4
Frist für neue US-Zölle gegen Indien abgelaufen
5
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
Meistkommentiert
1
Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A +++ Fix: Leverkusen holt Vazquez
2
Trump wird Diktator – nicht nur für einen Tag
3
Tiktok-Trend: Experten warnen eindringlich vor «männlicher» Diät
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
2
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
3
Almaty schreibt Geschichte +++ Stuttgart zittert sich weiter +++ Gaudu neuer Vuelta-Leader
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Alles ausser ein Blitz – Kugelstosser läuft die 100 m an der WM in 15,66 s
Nach zwei Abenden mit Krawallen: In Lausanne ist es heute ruhig
Nach zwei Abenden mit Ausschreitungen ist im Lausanner Quartier Prélaz Ruhe eingekehrt.
Nach den Ausschreitungen vom Sonntag- und Montagabend ist es in der Nacht auf Mittwoch in Lausanne ruhig geblieben. Das bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei Waadt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Kurz vor Mitternacht zeichnete sich ab, dass im Quartier Prélaz offenbar Ruhe eingekehrt ist.
Zur Story