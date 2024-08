Hier kommt das ultimative Bullshit-Bingo zur Street Parade

Am 10. August ist es so weit, in Zürich findet die 31. Street Parade statt. Rund 1 Million Menschen aus aller Welt versammeln sich rund um das Zürcher Seebecken, um gemeinsam an der grössten Techno-Parade der Welt und unter dem Motto «Prefer:Tolerance» zu tanzen und zu feiern.

Damit du jetzt schon in die richtige Stimmung kommst, haben wir für dich ein Bullshit-Bingo mit den typischen Floskeln zusammengestellt, die du dieses Jahr bestimmt zu hören bekommst.

Und hier ist es:

Falls du Mühe beim Lesen hast, weiter unten findest du noch die vergrösserten Ausschnitte des Bullshit-Bingos.

Bild: watson/shutterstock

Hier wie versprochen in etwas grösserer und leserlicher Form:

Oben links:

Bild: watson/shutterstock

Oben rechts:

Bild: watson/shutterstock

Unten links:

Bild: watson/shutterstock

Unten rechts:

Bild: watson/shutterstock

Und jetzt bist du dran. Welche Aussagen haben wir vergessen? Was wird mit Sicherheit jeder Besucher und jede Besucherin zu hören kriegen? Schreib es in die Kommentarspalte!

