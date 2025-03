Video: watson

«Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung» – Tokio Hotel spielt heute in Zürich

Eine der grössten deutschen Bands aus den 2000ern tritt heute in Zürich auf. Wir waren vor Ort und haben mit den Superfans, die auch bei Regen und kühlen Temperaturen stundenlang anstanden, gesprochen.

Sie wurden geliebt, sie wurden gehasst, doch egal was man von ihnen hielt, gekannt hat man sie so oder so. Die Boyband Tokio Hotel sorgten in den 2000ern mit ihrem Aussehen und ihrer Musik für ordentlich Radau.

Mit ihrem Aussehen hat Tokio Hotel in den 2000ern für Begeisterung und Empörung gesorgt. Bild: AP

Auch heute machen Bill und Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer noch zusammen Musik. Sie leben jedoch in Los Angeles und singen vorwiegend auf Englisch. Ihr grösster Hit «Durch den Monsun» kennen aber bis heute alle. Nun ist die Band auf Tour in Europa und spielt am Sonntag in Zürich in der ausverkauften Halle 622.

Wir waren vor Ort und wollten sehen, wer die heutigen Fans von Tokio Hotel sind. Viele davon sind schliesslich mit der Band gross geworden:

