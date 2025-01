Bill Kaulitz feierte mit Marc Eggers am Oktoberfest in München. Bild: DPA

Bill Kaulitz macht Trennung von Marc Eggers offiziell

Michelle Nuhn / watson.de

Bereits seit fast 20 Jahren steht Bill Kaulitz inzwischen in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit seiner Band Tokio Hotel feierte der gebürtige Sachse im Jahr 2005 mit «Durch den Monsun» seinen grossen Durchbruch. Seither bleibt er der Musik auch weiterhin treu, tourt noch immer mit seinen Bandkollegen quer über den Globus. Doch ist es dabei nicht immer nur seine Karriere, die in den Vordergrund rückt.

Zuletzt war vor allem das Interesse an seinem Liebesleben besonders gross. Unter anderem auch, weil der Sänger seine Beziehung mit Youtuber Marc Eggers bekanntmachte. Gerüchten zufolge soll diese zuletzt jedoch in die Brüche gegangen sein. Jetzt bestätigt Bill Kaulitz auch erstmals selbst die Trennung.

Nach Gerüchten: Bill Kaulitz spricht Liebes-Klartext

Erste Spekulationen um eine anbahnende Romanze zwischen dem 35-Jährigen und dem Social-Media-Star waren im September 2023 aufgekommen. Damals wurden die beiden auffällig vertraut Seite an Seite auf dem Oktoberfest in München gesichtet. Im Jahr darauf folgte dann die offizielle Bestätigung ihrer damaligen Beziehung.

Inzwischen gehört das aber wieder der Vergangenheit an. Darüber spricht Bill Kaulitz in der aktuellen Folge seines «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood»-Podcasts. Zusammen mit Bruder Tom Kaulitz kommen sie durch eine Fan-Frage auf das Thema Blumen zu sprechen. «Ich finde es ganz toll, wenn ein Mann dir Blumen zum ersten Date mitbringt», lässt Bill wissen.

Sein Bruder kann dem nur zustimmen und betont, dass Blumen zudem auch für etwas anderes gut seien: Trauerbewältigung. Bill Kaulitz packt daraufhin ganz ungeniert aus und erklärt:

«Jetzt ist bald Valentinstag, da brauche ich wieder Blumen, damit ich meine Trauer darüber, dass ich Single bin [bewältigen kann].»

Auch nach einem schnellen Themenwechsel kommt das neue Single-Dasein des Musikers am Ende des Podcasts erneut zur Sprache. Als es darum geht, welche Songs auf die Playlist des Jahres 2025 gehören, entgegnet Bill Kaulitz «I want to be loved [by you]» von Marilyn Monroe. «Das ist auch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr [...]. Schicke ich mal wieder raus ins Universum», meint er.

Marc Eggers schweigt zum Beziehungs-Aus

Während der Kaulitz-Twin also erstmals öffentlich über die Trennung spricht, die seit Monaten schon für Gerüchte sorgt, bleibt Marc Eggers weiterhin schweigsam. Ob er sich nach den jüngsten Aussagen seines Ex nun doch noch selbst zu dem Ganzen äussern wird, bleibt demnach abzuwarten.

Zuvor machte der Youtuber jedoch mit anderen Neuigkeiten von sich reden. So wird er in diesem Jahr einer der teilnehmenden Promis bei «Let's Dance» sein. Unter anderem kämpft er dann mit anderen Bekanntheiten wie Simone Thomalla und Reality-Star Leyla Lahouar um den begehrten «Dancing Star 2025»-Titel.