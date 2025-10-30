meist klar10°
DE | FR
burger
Leben
Serien

5. Staffel von Stranger Things: Netflix veröffentlicht weiteren Trailer

Millie Bobby Brown als Eleven in der fünften Staffel von «Stranger Things»
Millie Bobby Brown als Eleven in der fünften Staffel von «Stranger Things».Bild: Netflix

OMG, ein neuer Trailer zum Serienfinale von «Stranger Things» ist da!

Das grosse Finale der populären Serie rückt immer näher. Jetzt gibt es sogar einen längeren Trailer zur fünften Staffel «Stranger Things».
30.10.2025, 16:4530.10.2025, 17:35

Bereits Anfang Juni veröffentlichte Netflix auf YouTube einen ersten Teaser zum Finale von «Stranger Things», der jedoch nur wenig preisgab.

Nun präsentiert der Streamingriese einen längeren Trailer zur fünften und letzten Staffel der erfolgreichen Serie – und der verspricht Spannung und viele düstere Momente.

Der Trailer in Englisch:

Video: YouTube/Netflix

Der Trailer auf Deutsch:

Video: YouTube/Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Die fünfte Staffel von «Stranger Things» wird bei Netflix in mehreren Etappen veröffentlicht. Die ersten Folgen werden (in der Schweiz) am 27. November veröffentlicht, weitere Folgen kommen am 26. Dezember. Das grosse Finale steigt dann am 1. Januar 2026.

Mehr zu «Stranger Things»:

(oli/sim)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Filmszenen, die (womöglich) von Kunst inspiriert wurden
1 / 25
Filmszenen, die (womöglich) von Kunst inspiriert wurden
«The Dreamers» und «Die Venus von Milo» von Alexandros von Antiochia
quelle: x
Auf Facebook teilenAuf X teilen
21 Dinge, die du beim Sex und beim Serien-Streamen sagen kannst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
4
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
5
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Nervt sich eigentlich noch wer über Halloween? Wieso denn? Halloween ist grossartig!
3
«Frauen müssen sich unterordnen»: Christliche Influencerin löst mit Aussagen Shitstorm aus
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests + Polens Luftwaffe fängt erneut russischen Aufklärer ab
2
Hegseth: Vier Tote bei neuem US-Angriff im Pazifik +++ Fed senkt Leitzins erneut
3
Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
4
Dopingsperre von Walijewa bestätigt +++ Schweizer Team Q36.5 verpflichtet Sam Bennett
5
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
Katy Perry und Justin Trudeau in Paris: Sie sind offiziell ein Paar
Jetzt sollen alle ihre Liebe sehen: Katy Perry und Justin Trudeau besuchten gemeinsam das «Crazy Horse» in Paris. Dabei wirkte das Paar sehr vertraut.
Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt haben Katy Perry und Justin Trudeau ihre Beziehung offenbar öffentlich gemacht. Die amerikanische Popsängerin und der ehemalige kanadische Premierminister zeigten sich gemeinsam in der Stadt der Liebe – ganz vertraut und Hand in Hand.
Zur Story