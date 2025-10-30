Millie Bobby Brown als Eleven in der fünften Staffel von «Stranger Things». Bild: Netflix

OMG, ein neuer Trailer zum Serienfinale von «Stranger Things» ist da!

Das grosse Finale der populären Serie rückt immer näher. Jetzt gibt es sogar einen längeren Trailer zur fünften Staffel «Stranger Things».

Bereits Anfang Juni veröffentlichte Netflix auf YouTube einen ersten Teaser zum Finale von «Stranger Things», der jedoch nur wenig preisgab.

Nun präsentiert der Streamingriese einen längeren Trailer zur fünften und letzten Staffel der erfolgreichen Serie – und der verspricht Spannung und viele düstere Momente.

Der Trailer in Englisch:

Der Trailer auf Deutsch:

Die fünfte Staffel von «Stranger Things» wird bei Netflix in mehreren Etappen veröffentlicht. Die ersten Folgen werden (in der Schweiz) am 27. November veröffentlicht, weitere Folgen kommen am 26. Dezember. Das grosse Finale steigt dann am 1. Januar 2026.

(oli/sim)