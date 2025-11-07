Netflix fährt den Hypetrain vor und veröffentlicht die ersten fünf Minuten der fünften Staffel vorab. Bild: keystone

Netflix veröffentlicht die ersten 5 Minuten von «Stranger Things» – die haben es in sich

In drei Wochen startet der erste Teil der heissersehnten 5. Staffel von «Stranger Things» auf Netflix. Um Fans bei der Stange zu halten, hat der Streamingdienst nun die ersten fünf Minuten veröffentlicht.

Anika Jany / watson.de

Langsam, aber sicher hat das Warten ein Ende: Am 21. November 2025 kommt der erste Teil der fünften Staffel «Stranger Things». Damit geht eine Ära zu Ende, ist die kommende Staffel doch auch die letzte des Sci-Fi-Abenteuers in Hawkins. Die Wartezeit fiel mit drei Jahren überlang aus.

Dafür bekommen Fans aber acht Episoden, teilweise mit Spielfilmlänge, die in drei Veröffentlichungswellen auf dem Streaming-Anbieter Netflix zur Verfügung gestellt werden. Die ersten vier Folgen erscheinen am 27. November 2025, die nächsten drei am 26. Dezember 2025 und die achte und letzte Episode am 1. Januar 2026.

Erste fünf Minuten der ersten «Stranger Things»-Folge bei Youtube

Nur eine Folge der Staffel ist unter 70 Minuten lang, während die letzten drei von der Länge her eher einem abendfüllenden Film gleichen als einer normalen Serien-Episode. Wer allerdings nicht mehr warten kann und will, kann sich jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack holen.

Denn Youtube hat, frei verfügbar für alle und vor allem auch für diejenigen, die kein Netflix-Abo haben, die ersten fünf Minuten der ersten Folge der finalen Staffel hochgeladen – und diese paar Momente haben es direkt in sich:

Achtung: Es folgen Spoiler zu den ersten fünf Minuten

Das passiert in den ersten fünf Minuten der finalen Staffel

Wie man es von «Stranger Things» kennt, schmeissen einen die ersten fünf Minuten direkt in eine düstere Atmosphäre – und dieses Mal mit einem Rückblick in das Jahr 1983, in dem Will Byers verschwand. Wir bekommen einen seltenen Blick auf seine Zeit im Upside Down, in der er gegen einen Demogorgon kämpfen muss – und diesen mit einem Gewehr mutig ins Maul schiesst.

Mehr wollen wir bis hierhin noch nicht verraten. Nur so viel: Es gibt schon zu Beginn der fünften Staffel ein Widersehen mit einem altbekannten Gesicht.

Schon allein anhand dieser fünf Minuten erkennt man, dass sich das Finale von «Stranger Things» wohl nicht hinter den vorhergehenden Staffeln verstecken muss. Fans dürfen sich also auf viel Spannung, viele Emotionen und ein richtig gutes Ende der Erfolgsserie freuen.